Мосбиржа с 25 сентября запустит торги дирхамом с режимом расчетов в рублях
Мосбиржа с 25 сентября добавит в линейку инструментов валютного рынка валютную пару «дирхам ОАЭ – российский рубль». Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Отмечается, что инструмент позволит инвесторам открыть позицию без физических расчетов в дирхамах, сделки будут проводиться в рублях по курсу Центробанка. Он может представлять интерес для клиентов, которые имеют необходимость хеджировать спот-операции.
С июня этого года в данном режиме торгуется валютная пара «швейцарский франк – российский рубль». Этот режим предполагает, что участники торгов в течение торгового дня имеют возможность заключать стандартные сделки спот и своп. Но в конце торговой сессии при остатке у них открытых позиций по этим инструментам валютные требования/обязательства переводятся в рублевые по курсу ЦБ.
Мосбиржа также информирует, что с 25 сентября участники торгов получат возможность рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом с валютными парами «турецкая лира – российский рубль», «доллар США – турецкая лира», «гонконгский доллар – российский рубль» и «доллар США – гонконгский доллар».
Это нововведение расширит возможности участников торгов и предоставит дополнительную гибкость в обслуживании клиентов, в том числе компаний, поясняет торговая площадка.
Сервис клиринга внебиржевых сделок с центральным контрагентом внедрен в январе 2021 г. Он позволяет минимизировать кредитные, расчетные и операционные риски по внебиржевым сделкам благодаря использованию высоконадежной биржевой инфраструктуры и снизить нагрузку на регуляторный капитал. А также позволяет осуществить кросс-маржирование и неттинг между биржевыми и OTC-сделками.
За август объем торгов на валютном рынке увеличился на 63% до 34,1 трлн руб. В частности, объем торгов инструментами спот вырос на 37,6% до 11,5 трлн руб., объем сделок своп и форвардов составил 22,5 трлн руб. Среднедневной объем торгов на валютном рынке вырос на 63% до 1,48 трлн руб.