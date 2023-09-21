Мосбиржа с 25 сентября запустит торги дирхамом с режимом расчетов в рублях

С июня этого года в данном режиме торгуется валютная пара «швейцарский франк – российский рубль». Этот режим предполагает, что участники торгов в течение торгового дня имеют возможность заключать стандартные сделки спот и своп. Но в конце торговой сессии при остатке у них открытых позиций по этим инструментам валютные требования/обязательства переводятся в рублевые по курсу ЦБ.