Общий объем торгов на Мосбирже в августе вырос почти на 57%
Общий объем торгов на Мосбирже в августе 2023 г. вырос на 56,9% до 127,5 трлн руб. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Отмечается, что в августе все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций. В частности, рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок – в 1,9 раза, рынок облигаций – на 82,5%, валютный рынок – на 63%, денежный рынок – на 44,7%, рынок драгоценных металлов – в 4,3 раза.
На фондовом рынке объем торгов в августе вырос более чем в 2,5 раза до 5065,6 млрд руб. (максимум с февраля 2022 г.). При этом объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза до 3 268,1 млрд руб., среднедневной объем торгов – 142,1 млрд руб. (+268% к августу 2022 г.). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в тот же период вырос на 82,5% до 1,79 трлн руб., а среднедневной объем торгов достиг 78,2 млрд руб.
На срочном рынке объем торгов вырос в 1,9 раза до 9,3 трлн руб., что также стало максимальным объемом торгов с февраля 2022 г. Среднедневной объем торгов составил 403,1 млрд руб. Здесь лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль», «китайский юань – российский рубль», контракты на природный газ, индексы РТС и Мосбиржи.
На валютном рынке объем торгов увеличился на 63% до 34,1 трлн руб. В частности, объем торгов инструментами спот вырос на 37,6% до 11,5 трлн руб., объем сделок своп и форвардов составил 22,5 трлн руб. Среднедневной объем торгов на валютном рынке вырос на 63% до 1,48 трлн руб.
На денежном рынке объем торгов увеличился на 44,7% до 76,6 трлн руб. При этом среднедневной объем операций составил 3 331,4 млрд руб. В общем объеме торгов на этом рынке вырос объем операций репо с центральным контрагентом на 54,3% до 38,5 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 72,0% до 22,7 трлн руб.
Торговля драгоценными металлами (спот и своп) на Мосбирже выросла в 4,3 раза до 53,5 млрд руб., что стало максимальным значением за всю историю. В том числе объем торгов золотом увеличился до 52,3 млрд руб. (8,9 т), серебром – до 1,2 млрд руб. (16,2 т).
Ранее Мосбиржа сообщала, что на срочном рынке 15 августа были установлены сразу два рекорда: дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. 14 августа торговая площадка зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов – сделки совершили 1,5 млн человек.
Как писали «Ведомости», за прошлую неделю акции Мосбиржи выросли на 9% до 170,42 руб., вплотную подобравшись к ценам ноября 2021 г. За август они прибавили 27%, всего с начала года – 78%, в то время как ее главный бенчмарк – только 50%. Но опрошенные «Ведомостями» аналитики высказали уверенность, что у площадки, как и у ее бумаг, в этом году еще есть потенциал для роста. Интерес инвесторов к фондовым торгам не иссякает, объемы торгов растут, а волатильность многих акций увеличивается.