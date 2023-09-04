Общий объем торгов на Мосбирже в августе вырос почти на 57%

Как писали «Ведомости», за прошлую неделю акции Мосбиржи выросли на 9% до 170,42 руб., вплотную подобравшись к ценам ноября 2021 г. За август они прибавили 27%, всего с начала года – 78%, в то время как ее главный бенчмарк – только 50%. Но опрошенные «Ведомостями» аналитики высказали уверенность, что у площадки, как и у ее бумаг, в этом году еще есть потенциал для роста. Интерес инвесторов к фондовым торгам не иссякает, объемы торгов растут, а волатильность многих акций увеличивается.