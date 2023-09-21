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Инвестиции

Сбер увеличит ставки по вкладам с 25 сентября

Ведомости

«Сбер» с 25 сентября увеличит ставки по вкладам. Об этом сообщил журналистам председатель правления банка Герман Греф.

По его словам, сначала будут повышены ставки по базовым вкладам на 0,5 п.п., затем по отдельным наиболее популярным линейкам на 0,3-0,4 п.п. ставки по депозитам, уточнил Греф.

Он также добавил, что банк с 22 сентября поднимет ставки по базовым ипотечным программам.

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Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов на Мосбирже 21 сентября снижалась на 1,4% до 250,21 руб. По состоянию на 16:20 мск она составляла 251,2 (-1,01%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3039,95 (-0,92%). С начала года он вырос на 41%, котировки компании – на 78%.

Ранее «Сбер» сообщил, что с 20 сентября устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Речь шла о программах «Господдержка», где минимальная ставка вырастет до 8%, «Семейная ипотека» – до 6%, «Ипотека для ИТ» – до 5%, «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека по госсертификату» – до 2% при оформлении страхования жизни и здоровья. При этом по одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия, предупредила кредитная организация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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