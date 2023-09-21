Сбер увеличит ставки по вкладам с 25 сентября

Ранее «Сбер» сообщил, что с 20 сентября устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Речь шла о программах «Господдержка», где минимальная ставка вырастет до 8%, «Семейная ипотека» – до 6%, «Ипотека для ИТ» – до 5%, «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека по госсертификату» – до 2% при оформлении страхования жизни и здоровья. При этом по одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия, предупредила кредитная организация.