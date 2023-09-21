Сбер увеличит ставки по вкладам с 25 сентября
«Сбер» с 25 сентября увеличит ставки по вкладам. Об этом сообщил журналистам председатель правления банка Герман Греф.
По его словам, сначала будут повышены ставки по базовым вкладам на 0,5 п.п., затем по отдельным наиболее популярным линейкам на 0,3-0,4 п.п. ставки по депозитам, уточнил Греф.
Он также добавил, что банк с 22 сентября поднимет ставки по базовым ипотечным программам.
Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов на Мосбирже 21 сентября снижалась на 1,4% до 250,21 руб. По состоянию на 16:20 мск она составляла 251,2 (-1,01%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3039,95 (-0,92%). С начала года он вырос на 41%, котировки компании – на 78%.
Ранее «Сбер» сообщил, что с 20 сентября устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Речь шла о программах «Господдержка», где минимальная ставка вырастет до 8%, «Семейная ипотека» – до 6%, «Ипотека для ИТ» – до 5%, «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека по госсертификату» – до 2% при оформлении страхования жизни и здоровья. При этом по одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия, предупредила кредитная организация.