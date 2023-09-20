Сбер повысил ставки для льготных ипотечных программ

В результате, как отмечается, по программе «Господдержка» минимальная ставка вырастет до 8%, по «Семейной ипотеке» – 6%, по «Ипотеке для ИТ» – 5%, а по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» – до 2% при оформлении страховании жизни и здоровья. По одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия.