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Финансы

Сбер повысил ставки для льготных ипотечных программ

Ведомости

Сбер в связи с решением правительства изменил условия по некоторым ипотечным программам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк с 20 сентября, в связи с постановлением правительства РФ, устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, отменяет действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливает размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам», – приводит сообщение ТАСС.

В результате, как отмечается, по программе «Господдержка» минимальная ставка вырастет до 8%, по «Семейной ипотеке» – 6%, по «Ипотеке для ИТ» – 5%, а по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» – до 2% при оформлении страховании жизни и здоровья. По одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия.

Сбер также по указанию ЦБ изменил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь размер минимального первоначального взноса для всех программ с показателем до 20% увеличится на 0,1%.

В банке также допустили возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Кроме того в ближайшие дни будут повышены ставки по ряду вкладов.

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Ранее правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Это относится к кредитным договорам, заключенным со дня вступления в силу постановления. Кроме того, постановление снижает на 0,5 п. п. предельную величину субсидии кредитным организациям.

5 сентября директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков заявил об обсуждении в Минфине изменений условий по ипотечному кредитованию с господдержкой, включая повышение первоначального взноса до 20%. О планах повысить с 15 до 20% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой ранее сообщил «Ведомостям» знакомый с обсуждением источник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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