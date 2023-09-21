Индекс Nasdaq снизился на 1,5% на фоне роста доходности казначейских облигаций
Индекс Nasdaq 21 сентября снизился на 1,48% до минимума 13 269,12 руб. из-за роста доходности казначейских облигаций США на фоне сохранения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Об этом пишет Reuters.
Падение стоимости продемонстрировали акции Tesla (-3,19%), Amazon (-3,45%), Alphabet (-2,1%) и Nvidia (-0,61%).
Бумаги Broadcom в ходе торгов 21 сентября дешевели на 4,27% на фоне сообщения о том, что руководители Google, входящей в Alphabet, обсуждали отказ от чипов Broadcom для применения в сфере искусственного интеллекта (ИИ) уже в 2027 г.
Доходность 10-летних облигаций достигла 4,490%, самого высокого уровня с ноября 2007 г. Доходность двухлетних облигаций – 5,202%, самого высокого уровня с июля 2006 г.
Рост доходности по облигациям связан с тем, что ФРС США по итогам заседания 20 сентября решила сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, но пересмотрела экономические прогнозы в сторону повышения. В ФРС подчеркнули, что будут принимать решения, чтобы способствовать достижению цели по инфляции в 2%.
Как отмечают аналитики CFRA Research, базовая процентная ставка может быть повышена еще раз в 2023 г. до диапазона 5,5%-5,75%, в то время как денежно-кредитная политика может оставаться более жесткой, чем ожидалось, до 2024 г.
«Наши экономисты ожидали сокращений в каждом из четырех кварталов следующего года, но теперь они думают, что первое сокращение будет отложено до II квартала», – приводит агентство слова главного инвестиционного стратега CFRA Research Сэма Стовалла.