ФРС решила сохранить базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

13 сентября сообщалось, что прирост инфляции в США в августе стал рекордным с июня 2022 г. Так, годовая инфляция в стране за отчетный период ускорилась до 3,7%. В июле и июне годовая инфляция оценивалась в 3,2% и 3% соответственно.