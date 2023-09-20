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Финансы

ФРС решила сохранить базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания решила сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы американского регулятора.

«Комитет [комитет по операциям на открытом рынке, FOMC] стремится добиться максимального увеличения занятости и установления инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для достижения этих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 5,25 до 5,5% годовых», – говорится в сообщении.

В ФРС подчеркнули, что продолжат следить за уровнем инфляции в стране, а также принимать решения, которые будут способствовать достижению цели в 2%.

Ранее по теме: Прирост инфляции в США в августе стал рекордным с июня 2022 года

13 сентября сообщалось, что прирост инфляции в США в августе стал рекордным с июня 2022 г. Так, годовая инфляция в стране за отчетный период ускорилась до 3,7%. В июле и июне годовая инфляция оценивалась в 3,2% и 3% соответственно. 

26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых. Тогда регулятор отметил, что последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался устойчивый рост числа рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, а инфляция – высокой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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