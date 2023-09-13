Прирост инфляции в США в августе стал рекордным с июня 2022 года

В результате цены на энергоносители по сравнению с июлем увеличились на 5,6%, а на продовольствие – на 0,2%. Базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) в месячном выражении ускорилась до 0,3% после 0,2% в июле и июне. С января по май этот показатель рос на 0,4-0,5% ежемесячно.