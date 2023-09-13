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Экономика

Прирост инфляции в США в августе стал рекордным с июня 2022 года

Ведомости

Индекс потребительских цен (CPI) в США за август вырос на 0,6% по сравнению с увеличением на 0,2% в июле и июне за счет удорожания бензина. Годовая инфляция ускорилась до 3,7%, сообщило федеральное бюро статистики труда США.

Месячный прирост в результате оказался максимальным с июня прошлого года, отмечает Reuters. В январе - мае 2023 г. месячный рост цен не опускался ниже отметки 0,4%.

«Индекс цен на бензин внес наибольший вклад в ежемесячный прирост по всем позициям, на его долю пришлось более половины прироста», – говорится в сообщении ведомства.

В результате цены на энергоносители по сравнению с июлем увеличились на 5,6%, а на продовольствие – на 0,2%. Базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) в месячном выражении ускорилась до 0,3% после 0,2% в июле и июне. С января по май этот показатель рос на 0,4-0,5% ежемесячно.

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В годовом же выражении цены выросли на 3,7%. В июле и июне годовая инфляция оценивалась в 3,2% и 3% соответственно. Продовольствие подорожало в среднем на 4,3%, на такую же величину выросла и базовая инфляция, замедлившись по сравнению с ростом на 4,7% в июле. Энергоносители год к году подешевели на 3,6%.

26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых. По мнению регулятора, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался устойчивый рост числа рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, а инфляция – высокой.

25 августа председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору, вероятно, придется еще повысить ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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