Прирост инфляции в США в августе стал рекордным с июня 2022 года
Индекс потребительских цен (CPI) в США за август вырос на 0,6% по сравнению с увеличением на 0,2% в июле и июне за счет удорожания бензина. Годовая инфляция ускорилась до 3,7%, сообщило федеральное бюро статистики труда США.
Месячный прирост в результате оказался максимальным с июня прошлого года, отмечает Reuters. В январе - мае 2023 г. месячный рост цен не опускался ниже отметки 0,4%.
«Индекс цен на бензин внес наибольший вклад в ежемесячный прирост по всем позициям, на его долю пришлось более половины прироста», – говорится в сообщении ведомства.
В результате цены на энергоносители по сравнению с июлем увеличились на 5,6%, а на продовольствие – на 0,2%. Базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) в месячном выражении ускорилась до 0,3% после 0,2% в июле и июне. С января по май этот показатель рос на 0,4-0,5% ежемесячно.
В годовом же выражении цены выросли на 3,7%. В июле и июне годовая инфляция оценивалась в 3,2% и 3% соответственно. Продовольствие подорожало в среднем на 4,3%, на такую же величину выросла и базовая инфляция, замедлившись по сравнению с ростом на 4,7% в июле. Энергоносители год к году подешевели на 3,6%.
26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых. По мнению регулятора, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался устойчивый рост числа рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, а инфляция – высокой.
25 августа председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору, вероятно, придется еще повысить ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции.