Глава ФРС допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Как отмечает Reuters, выступление чиновника на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоул оказалось в этом году гораздо менее тревожным по сравнению с речью в 2022 г., когда Пауэлл предупредил американцев о предстоящей «боли», вызванной ужесточением ДКП. В то же время каких-либо намеков о смягчении политики и снижении ставки в обозримой перспективе также не было, резюмирует агентство.