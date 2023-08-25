Глава ФРС допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
Федеральной резервной системе (ФРС) США, вероятно, придется еще повысить ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции, сообщил председатель регулятора Джером Пауэлл.
По его оценке, «значительное» ужесточение ФРС денежно-кредитной политики привело к снижению инфляции, но она все еще остается существенно выше цели в 2%.
«Мы готовы к дальнейшему повышению ставок, если это уместно, и намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво снижается в направлении нашей цели», – приводит его слова Reuters.
ФРС, добавил Пауэлл, внимательно относится к признакам того, что экономика охлаждается «не так, как ожидалось», и к «особенно высоким» потребительским расходам. Все это может поставить под угрозу дальнейший прогресс в снижении инфляции, считает он.
Как отмечает Reuters, выступление чиновника на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоул оказалось в этом году гораздо менее тревожным по сравнению с речью в 2022 г., когда Пауэлл предупредил американцев о предстоящей «боли», вызванной ужесточением ДКП. В то же время каких-либо намеков о смягчении политики и снижении ставки в обозримой перспективе также не было, резюмирует агентство.
26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых. По мнению регулятора, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался устойчивый рост числа рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, а инфляция – высокой.
На заседании 14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19-20 сентября.
Годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 3,2%, сообщило ранее федеральное бюро статистики труда США. В июне и мае годовая инфляция оценивалась в 3% и 4% соответственно. Такая динамика по большей части обусловлена удорожанием жилья (0,4% в месячном выражении и 7,7% – в годовом).