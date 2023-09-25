В Morgan Stanley рассказали о рисках для акций потребительского сектора США

Входящие в сектор акции Amazon и Tesla в этом году выросли на 26%, что вдвое превышает рост индекса S&P 500. На прошлой неделе этот рост прекратился в связи с тем, что акции сектора подешевели более чем на 6%, поскольку ФРС США дала понять, что процентные ставки будут повышаться в дальнейшей борьбе с инфляцией.