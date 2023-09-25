В Morgan Stanley рассказали о рисках для акций потребительского сектора США
Акции потребительского сектора США вскоре потеряют свою привлекательность, заявил главный стратег Майкл Уилсон из Morgan Stanley, пишет Bloomberg.
Замедляющееся ралли подтверждает мнение экономистов Morgan Stanley о том, что расходы домохозяйств, вероятно, не смогут поддерживать высокий уровень первых трех кварталов 2023 г., написал стратег в заметке, на которую ссылается агентство.
По словам Уилсона, присвоение равного веса бумагам потребительского сектора показывает, что производительность падает, в то время как 44% акций, торгующихся ниже 200-дневной скользящей средней, также указывают на слабость.
Как отмечает агентство, не только Уилсон прогнозирует падение стоимости бумаг в потребительском секторе. Аналитики Goldman Sachs Group считают, что при равном весе сектор будет отставать от индекса S&P 500 на 7 п.п. в течение следующих 12 месяцев. Более того, аналитики Jefferies Financial Group понизили рейтинги ритейлеров Foot Locker, Urban Outfitters и Nike на основании ожиданий, что американские потребители намерены сократить расходы.
Входящие в сектор акции Amazon и Tesla в этом году выросли на 26%, что вдвое превышает рост индекса S&P 500. На прошлой неделе этот рост прекратился в связи с тем, что акции сектора подешевели более чем на 6%, поскольку ФРС США дала понять, что процентные ставки будут повышаться в дальнейшей борьбе с инфляцией.
Регулятор по итогам заседания 20 сентября решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, но пересмотрел экономические прогнозы в сторону повышения. В ФРС подчеркнули, что будут принимать решения, чтобы способствовать достижению цели по инфляции в 2%. На этом фоне доходность 10-летних облигаций достигла 4,490%, самого высокого уровня с ноября 2007 г. Доходность двухлетних облигаций – 5,202%, самого высокого уровня с июля 2006 г.