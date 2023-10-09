Акции оборонных компаний США и Европы подорожали на фоне конфликта в Израиле
Акции крупнейших европейских и американских оборонных компаний выросли после эскалации палестино-израильского конфликта. Рост в среднем составил около 7% и 9% соответственно.
К 18:24 мск акции шведской авиастроительной компании Saab подорожали на 9,11% до 572,4 шведской кроны ($52,08). Котировки немецкого производителя танков Rheinmetall выросли на 6,5% до 248,9 евро ($264,5), а выпускающей вертолеты итальянской корпорации Leonardo – на 4,33% до $17,59.
В США лидерами роста стали акции авиакосмической корпорации Northrop Grumman (+11,46% до $471,49), производителя боевой техники General Dynamics (+7,88% до $237,17) и авиастроительной компании Lockheed Martin (+7,64% до $431,04).
Несмотря на рост акций оружейных гигантов, фондовые рынки США открылись с минусом. Базовый индекс Wall Street Memes упал на 0,3% до 0,041770 пункта, индекс Nasdaq уменьшился на 0,5% и составил 15 040,25 пункта. Падение показала и Стокгольмская биржа – на 0,96% до 2 145,94 пункта. Немецкая XETRA в то же время открылась с ростом в 1,8% с индексом 56,51 пункта.
8 и 9 октября крупнейшие фондовые индексы Тель-Авивской биржи отреагировали падением на новость о нападении ХАМАС на Израиль. По данным Reuters, израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США на фоне эскалации.