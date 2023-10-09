Акции оборонных компаний США и Европы подорожали на фоне конфликта в Израиле

Несмотря на рост акций оружейных гигантов, фондовые рынки США открылись с минусом. Базовый индекс Wall Street Memes упал на 0,3% до 0,041770 пункта, индекс Nasdaq уменьшился на 0,5% и составил 15 040,25 пункта. Падение показала и Стокгольмская биржа – на 0,96% до 2 145,94 пункта. Немецкая XETRA в то же время открылась с ростом в 1,8% с индексом 56,51 пункта.