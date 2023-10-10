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Инвестиции

Акции застройщика Country Garden подешевели на фоне рисков дефолта

Ведомости

Акции китайского застройщика Country Garden в ходе торгов 10 октября на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) подешевели на 10,71% до минимума 0,75 гонконгских доллара ($0,096). Котировки упали после предупреждения о возможном дефолте по облигациям.

По состоянию на 10:59 мск торги бумагами закрылись на уровне 0,75 гонконгских доллара (-10,714%).

Country Garden 10 октября заявила, что не произвела оплату по задолженности, которая составляет 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн). Компания также ожидает, что она не сможет выполнить все свои обязательства по долгам, номинированных в долларах, и другим оффшорным долговым обязательствам.

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Согласно финансовым отчетам компании Country Garden, по состоянию на июнь 2023 г. ее обязательства составляли $187 млрд, включая $15,3 млрд в виде международных облигаций и кредитов, пишет The Wall Street Journal. Сегодняшнее заявление Country Garden фактически означает, что застройщик ожидает дефолта. Компания наняла финансовых консультантов и планирует провести переговоры со своими оффшорными кредиторами. 

Ранее на проблемы застройщика Country Garden Holdings обращала внимание аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева в комментарии «Ведомостям». Она отмечала, что они могут «гораздо больнее ударить» по экономике Китая, чем ситуация с другим застройщиком Evergrande, которая положила начало кризису строительной отрасли. По мнению Пырьевой, проблемы Evergrande были вызваны чрезмерной расточительностью, тогда как у Country Garden они возникли из-за ухода инвесторов и покупателей с рынка недвижимости, после того как в течение нескольких предыдущих лет объемы строительства превышали спрос. Это, в свою очередь, привело к огромному избытку жилья, пояснила эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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