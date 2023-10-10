Акции застройщика Country Garden подешевели на фоне рисков дефолта

Ранее на проблемы застройщика Country Garden Holdings обращала внимание аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева в комментарии «Ведомостям». Она отмечала, что они могут «гораздо больнее ударить» по экономике Китая, чем ситуация с другим застройщиком Evergrande, которая положила начало кризису строительной отрасли. По мнению Пырьевой, проблемы Evergrande были вызваны чрезмерной расточительностью, тогда как у Country Garden они возникли из-за ухода инвесторов и покупателей с рынка недвижимости, после того как в течение нескольких предыдущих лет объемы строительства превышали спрос. Это, в свою очередь, привело к огромному избытку жилья, пояснила эксперт.