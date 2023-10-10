Акции застройщика Country Garden подешевели на фоне рисков дефолта
Акции китайского застройщика Country Garden в ходе торгов 10 октября на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) подешевели на 10,71% до минимума 0,75 гонконгских доллара ($0,096). Котировки упали после предупреждения о возможном дефолте по облигациям.
По состоянию на 10:59 мск торги бумагами закрылись на уровне 0,75 гонконгских доллара (-10,714%).
Country Garden 10 октября заявила, что не произвела оплату по задолженности, которая составляет 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн). Компания также ожидает, что она не сможет выполнить все свои обязательства по долгам, номинированных в долларах, и другим оффшорным долговым обязательствам.
Согласно финансовым отчетам компании Country Garden, по состоянию на июнь 2023 г. ее обязательства составляли $187 млрд, включая $15,3 млрд в виде международных облигаций и кредитов, пишет The Wall Street Journal. Сегодняшнее заявление Country Garden фактически означает, что застройщик ожидает дефолта. Компания наняла финансовых консультантов и планирует провести переговоры со своими оффшорными кредиторами.
Ранее на проблемы застройщика Country Garden Holdings обращала внимание аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева в комментарии «Ведомостям». Она отмечала, что они могут «гораздо больнее ударить» по экономике Китая, чем ситуация с другим застройщиком Evergrande, которая положила начало кризису строительной отрасли. По мнению Пырьевой, проблемы Evergrande были вызваны чрезмерной расточительностью, тогда как у Country Garden они возникли из-за ухода инвесторов и покупателей с рынка недвижимости, после того как в течение нескольких предыдущих лет объемы строительства превышали спрос. Это, в свою очередь, привело к огромному избытку жилья, пояснила эксперт.