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Инвестиции

Физлица купили валюту на бирже на 39,4 млрд рублей в сентябре

Ведомости

Россияне в сентябре перешли к нетто-покупкам валюты. Общий объем приобретенных физлицами иностранных денежных средств за месяц составил 39,4 млрд руб., следует из обзора о рисках финансовых рынков, подготовленного Банком России.

«Нетто-покупки осуществлялись на биржевом валютном рынке (всего на сумму 53,8 млрд руб.), при этом через крупнейшие банки розничные инвесторы продали валюту суммарно на 14,4 млрд руб.», – уточнил регулятор.

Основными нетто-покупателями валюты на бирже в сентябре были банки, не входящие в категорию системно значимых кредитных организаций (СЭФО). Они покупали валюту для импортеров и других клиентов, которые осуществляли международные переводы.

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Объем нетто-покупок валюты банками составил в сентябре 510 млрд руб. По сравнению с августом показатель уменьшился на 7,6% – месяцем ранее кредитные организации приобрели валюту на 552 млрд руб.

Валюту на бирже также приобретали нерезиденты из дружественных стран. Их объем покупок в сентябре вырос до 156 млрд руб. По сравнению с августовским показателем (69 млрд руб.) рост составил 55,8%. ЦБ отметил, что это самое высокое значение за последние годы.

В августе россияне приобрели валюту на 42,1 млрд руб. Крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж иностранной валюты, по итогам месяца он увеличился на 4,1% относительно июля до $7,2 млрд., сообщал Банк России ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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