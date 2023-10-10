Физлица купили валюту на бирже на 39,4 млрд рублей в сентябре
Россияне в сентябре перешли к нетто-покупкам валюты. Общий объем приобретенных физлицами иностранных денежных средств за месяц составил 39,4 млрд руб., следует из обзора о рисках финансовых рынков, подготовленного Банком России.
«Нетто-покупки осуществлялись на биржевом валютном рынке (всего на сумму 53,8 млрд руб.), при этом через крупнейшие банки розничные инвесторы продали валюту суммарно на 14,4 млрд руб.», – уточнил регулятор.
Основными нетто-покупателями валюты на бирже в сентябре были банки, не входящие в категорию системно значимых кредитных организаций (СЭФО). Они покупали валюту для импортеров и других клиентов, которые осуществляли международные переводы.
Объем нетто-покупок валюты банками составил в сентябре 510 млрд руб. По сравнению с августом показатель уменьшился на 7,6% – месяцем ранее кредитные организации приобрели валюту на 552 млрд руб.
Валюту на бирже также приобретали нерезиденты из дружественных стран. Их объем покупок в сентябре вырос до 156 млрд руб. По сравнению с августовским показателем (69 млрд руб.) рост составил 55,8%. ЦБ отметил, что это самое высокое значение за последние годы.
В августе россияне приобрели валюту на 42,1 млрд руб. Крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж иностранной валюты, по итогам месяца он увеличился на 4,1% относительно июля до $7,2 млрд., сообщал Банк России ранее.