Физлица купили валюту на бирже на 39,4 млрд рублей в сентябре

Валюту на бирже также приобретали нерезиденты из дружественных стран. Их объем покупок в сентябре вырос до 156 млрд руб. По сравнению с августовским показателем (69 млрд руб.) рост составил 55,8%. ЦБ отметил, что это самое высокое значение за последние годы.