Чистая прибыль «Распадской» по РСБУ за 9 месяцев упала более чем в четыре раза

Ранее «Распадская» отчиталась о чистой прибыли в первом полугодии 2023 г. по МСФО – она сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с годом ранее. Сокращение чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний. Выручка угольной компании снизилась на 27% до $1,22 млрд против $1,69 млрд годом ранее. Это на 7 п. п. меньше консенсуса опрошенных «Ведомостями» аналитиков (34%).