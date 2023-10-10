Чистая прибыль «Распадской» по РСБУ за 9 месяцев упала более чем в четыре раза
Чистая прибыль «Распадской» по РСБУ за девять месяцев упала в 4,4 раза до 6,4 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка за январь - сентябрь снизилась на 12,51% до 20,7 млрд руб. Валовая прибыль (убыток) снизилась на 26,67% до 11,07 млрд руб. Прибыль (убыток) от продаж составила 10,27 млрд (-31,88%).
Акции «Распадской» в ходе торгов 10 октября подешевели на 2,67% до минимума 348,3 руб. По состоянию на 13:15 мск стоимость бумаг составила 349,6 руб. (-2,31%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на уровне 3169,37 пункта (-0,15%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании на 54%.
Ранее «Распадская» отчиталась о чистой прибыли в первом полугодии 2023 г. по МСФО – она сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с годом ранее. Сокращение чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний. Выручка угольной компании снизилась на 27% до $1,22 млрд против $1,69 млрд годом ранее. Это на 7 п. п. меньше консенсуса опрошенных «Ведомостями» аналитиков (34%).