Газета
Инвестиции

Конфликт в Израиле вызвал рост акций американских производителей удобрений

Ведомости

Котировки акций производителей удобрений в США выросли на фоне обострения конфликта между Израилем и «Хамасом». Это связано с рисками нарушения поставок на глобальных рынках, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Scotiabank Бена Айзексона.

Риски возникновения проблем с поставками удобрений связаны с возможной блокировкой израильского порта Ашдод, расположенного к северу от сектора Газа, пояснил эксперт. Он отметил, что от бесперебойной работы порта зависит до 3% мирового транзита калия. Сейчас на территории порта действует режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, если в конфликт вступит Иран, то на рынке может резко подорожать азот – одна из ключевых составляющих в производстве удобрений. Сейчас Иран является крупнейшим поставщиком азота в регионе, добавил Айзексон.

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Акции крупнейшего в мире производителя калийных удобрений Nutrien к 15:05 мск подорожали на 3,95% до $61,03. С начала года ценные бумаги компании подешевели на 16,4%. Котировки американского холдинга CF Industries увеличились на 6,33% до $86,03 (+1% с начала 2023 г.), а производителя удобрений Mosaic – на 6,8% до $35,98 (-18% с начала 2023 г.). 

Ценные бумаги этих компаний торгуются на Нью-Йоркской бирже. Ее индекс на 15:05 мск показал рост на 0,68% и составил 15 318,08 пункта. С начала года бенчмарк торговой площадки вырос на 0,9%.

Обострение израильско-палестинского конфликта ранее вызвало рост акций американских и европейских производителей оружия. 9 октября котировки оборонных компаний выросли в среднем на 9% и 7% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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