Конфликт в Израиле вызвал рост акций американских производителей удобрений

Акции крупнейшего в мире производителя калийных удобрений Nutrien к 15:05 мск подорожали на 3,95% до $61,03. С начала года ценные бумаги компании подешевели на 16,4%. Котировки американского холдинга CF Industries увеличились на 6,33% до $86,03 (+1% с начала 2023 г.), а производителя удобрений Mosaic – на 6,8% до $35,98 (-18% с начала 2023 г.).