Конфликт в Израиле вызвал рост акций американских производителей удобрений
Котировки акций производителей удобрений в США выросли на фоне обострения конфликта между Израилем и «Хамасом». Это связано с рисками нарушения поставок на глобальных рынках, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Scotiabank Бена Айзексона.
Риски возникновения проблем с поставками удобрений связаны с возможной блокировкой израильского порта Ашдод, расположенного к северу от сектора Газа, пояснил эксперт. Он отметил, что от бесперебойной работы порта зависит до 3% мирового транзита калия. Сейчас на территории порта действует режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, если в конфликт вступит Иран, то на рынке может резко подорожать азот – одна из ключевых составляющих в производстве удобрений. Сейчас Иран является крупнейшим поставщиком азота в регионе, добавил Айзексон.
Акции крупнейшего в мире производителя калийных удобрений Nutrien к 15:05 мск подорожали на 3,95% до $61,03. С начала года ценные бумаги компании подешевели на 16,4%. Котировки американского холдинга CF Industries увеличились на 6,33% до $86,03 (+1% с начала 2023 г.), а производителя удобрений Mosaic – на 6,8% до $35,98 (-18% с начала 2023 г.).
Ценные бумаги этих компаний торгуются на Нью-Йоркской бирже. Ее индекс на 15:05 мск показал рост на 0,68% и составил 15 318,08 пункта. С начала года бенчмарк торговой площадки вырос на 0,9%.
Обострение израильско-палестинского конфликта ранее вызвало рост акций американских и европейских производителей оружия. 9 октября котировки оборонных компаний выросли в среднем на 9% и 7% соответственно.