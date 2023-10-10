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«Росбанк Страхование» подал иск к Clearstream и Euroclear на 834 млн рублей

Ведомости

«Росбанк Страхование» обратился в суд с иском к депозитариям Clearstream и Euroclear о взыскании 834 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление в Арбитражный суд Москвы подало одно из юрлиц страхового бренда ООО «РБ Страхование жизни». В качестве третьих лиц указаны «Райффайзенбанк», НКО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), специализированный депозитарий «Партнер» и ПАО «Росбанк». Заявление пока не опубликовано и не принято судом, суть требований не раскрывается.

В сентябре в суд с иском к Euroclear обратился ПАО «Росбанк». Кредитная организация требует взыскать с депозитария 98 млн руб. и $57,99 млн. Иск принят к производству, заседание назначено на 24 октября.

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Число исков компаний и частных лиц к Euroclear в российских судах превысило 30 штук, среди заявителей Совкомбанк, Росбанк, УК «Первая», инвестбанк «Синара», банк «Левобережный», МТС-банк и Уральский банк. На прошлой неделе было зарегистрировано еще два крупных иска к депозитарию. В суд обратились два акционера производителя удобрений «Фосагро» с общей суммой исков в 3,4 млрд руб. К депозитарию Clearstream в российских арбитражных судах зарегистрировано порядка семи исков.

После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским НРД фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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