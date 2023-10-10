«Росбанк Страхование» подал иск к Clearstream и Euroclear на 834 млн рублей
Заявление в Арбитражный суд Москвы подало одно из юрлиц страхового бренда ООО «РБ Страхование жизни». В качестве третьих лиц указаны «Райффайзенбанк», НКО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), специализированный депозитарий «Партнер» и ПАО «Росбанк». Заявление пока не опубликовано и не принято судом, суть требований не раскрывается.
Число исков компаний и частных лиц к Euroclear в российских судах превысило 30 штук, среди заявителей Совкомбанк, Росбанк, УК «Первая», инвестбанк «Синара», банк «Левобережный», МТС-банк и Уральский банк. На прошлой неделе было зарегистрировано еще два крупных иска к депозитарию. В суд обратились два акционера производителя удобрений «Фосагро» с общей суммой исков в 3,4 млрд руб. К депозитарию Clearstream в российских арбитражных судах зарегистрировано порядка семи исков.
После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским НРД фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.