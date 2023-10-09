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Инвестиции

Акционеры «Фосагро» подали иск в суд на 3,4 млрд рублей к Euroclear bank

Ведомости

Два акционера производителя удобрений «Фосагро» подали в суд на Euroclear bank. Общая сумма исков составила 3,4 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Калининградской области.

Иски подали компании «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла», зарегистрированные в специальном административном районе (САР) региона. В числе ответчиков также указано зарегистрированное на Кипре юрлицо Renaissance Securities. «Хлодвиг Энтерпрайзес» требует взыскать с ответчиков 1,77 млрд руб., «Адорабелла» – 1,6 млрд руб. Суть исков не раскрывается.

В отчете «Фосагро» за первое полугодие 2023 г. указано, что на 30 июня «Адорабелла» владела 23,3% акций производителя. «Хлодвиг Энтерпрайзес» принадлежало около 20,3% акций. До апреля 2022 г. обе компании были зарегистрированы в Швейцарии под названиями Chlodwig Enterprises и Adorabella, затем они переехали в юрисдикцию РФ. В ноябре прошлого года США включили их в свои санкционные списки.

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Ранее иски в российские арбитражные суды к банку Euroclear подали более 30 российских компаний и частных инвесторов, в том числе Совкомбанк, Росбанк, УК «Первая», инвестбанк «Синара», банк «Левобережный», МТС-банк и Уральский банк. Иски связаны с блокировкой активов, которые принадлежат юридическим и физическим лицам из России. У Euroclear bank требуют компенсацию в сумме более 200 млрд руб.

Euroclear является центральным европейским депозитарием. После начала спецоперации на Украине он заморозил активы россиян, а российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) в ответ заблокировал денежные средства, а также активы еще одного депозитария Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.

Летом компания «Фосагро» выпустила замещающие облигации. На рынке доступны такие бумаги, номинированные в долларах, евро, в фунтах стерлингов и швейцарских франках. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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