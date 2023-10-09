Акционеры «Фосагро» подали иск в суд на 3,4 млрд рублей к Euroclear bank

В отчете «Фосагро» за первое полугодие 2023 г. указано, что на 30 июня «Адорабелла» владела 23,3% акций производителя. «Хлодвиг Энтерпрайзес» принадлежало около 20,3% акций. До апреля 2022 г. обе компании были зарегистрированы в Швейцарии под названиями Chlodwig Enterprises и Adorabella, затем они переехали в юрисдикцию РФ. В ноябре прошлого года США включили их в свои санкционные списки.