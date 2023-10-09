Акционеры «Фосагро» подали иск в суд на 3,4 млрд рублей к Euroclear bank
Два акционера производителя удобрений «Фосагро» подали в суд на Euroclear bank. Общая сумма исков составила 3,4 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Калининградской области.
Иски подали компании «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла», зарегистрированные в специальном административном районе (САР) региона. В числе ответчиков также указано зарегистрированное на Кипре юрлицо Renaissance Securities. «Хлодвиг Энтерпрайзес» требует взыскать с ответчиков 1,77 млрд руб., «Адорабелла» – 1,6 млрд руб. Суть исков не раскрывается.
В отчете «Фосагро» за первое полугодие 2023 г. указано, что на 30 июня «Адорабелла» владела 23,3% акций производителя. «Хлодвиг Энтерпрайзес» принадлежало около 20,3% акций. До апреля 2022 г. обе компании были зарегистрированы в Швейцарии под названиями Chlodwig Enterprises и Adorabella, затем они переехали в юрисдикцию РФ. В ноябре прошлого года США включили их в свои санкционные списки.
Ранее иски в российские арбитражные суды к банку Euroclear подали более 30 российских компаний и частных инвесторов, в том числе Совкомбанк, Росбанк, УК «Первая», инвестбанк «Синара», банк «Левобережный», МТС-банк и Уральский банк. Иски связаны с блокировкой активов, которые принадлежат юридическим и физическим лицам из России. У Euroclear bank требуют компенсацию в сумме более 200 млрд руб.
Euroclear является центральным европейским депозитарием. После начала спецоперации на Украине он заморозил активы россиян, а российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) в ответ заблокировал денежные средства, а также активы еще одного депозитария Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.