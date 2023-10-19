Мосбиржа начнет торги акциями VK 20 октября
Московская биржа с 20 октября начнет торги обыкновенными акциями VK под тикером VKCO. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.
26 сентября VK завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию. Компания была включена в реестр под наименованием международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»). После редомициляции расписки VK, учитываемые внутри национального расчетного депозитария, автоматически были конвертированы в акции МКПАО «ВК».
В связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента будут доступны все коды расчетов, разрешенные для этого типа ценных бумаг. В связи с конвертацией Мосбиржа ограничила коды расчетов с 12 сентября, а с 21 сентября торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) VK были приостановлены. 18 сентября стал последним торговым днем в режиме Т+1.
После объявления о приостановке торгов 11 сентября котировки VK на Мосбирже отреагировали падением. Стоимость бумаг в этот день снижалась на 8,36% до дневного минимума 657,6 руб. 12 сентября VK провела делистинг и прекратила торговлю ГДР на Лондонской фондовой бирже.
Крупнейшим акционером VK является «МФ Технологии» (57,3% голосов, 4,8% – экономическая доля), совладельцами которой являются «Согаз» (45%) и «Газпром-медиа холдинг» (45%), «Ростех» (10%).
Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания «Сингулярити Лаб» (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 г). Акциями VK также владеет китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%). Остальные бумаги находятся в свободном обращении.