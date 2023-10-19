Мосбиржа начнет торги акциями VK 20 октября

В связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента будут доступны все коды расчетов, разрешенные для этого типа ценных бумаг. В связи с конвертацией Мосбиржа ограничила коды расчетов с 12 сентября, а с 21 сентября торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) VK были приостановлены. 18 сентября стал последним торговым днем в режиме Т+1.