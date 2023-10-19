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Мосбиржа начнет торги акциями VK 20 октября

Ведомости

Московская биржа с 20 октября начнет торги обыкновенными акциями VK под тикером VKCO. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

26 сентября VK завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию. Компания была включена в реестр под наименованием международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»).  После редомициляции расписки VK, учитываемые внутри национального расчетного депозитария, автоматически были конвертированы в акции МКПАО «ВК».

В связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента будут доступны все коды расчетов, разрешенные для этого типа ценных бумаг. В связи с конвертацией Мосбиржа ограничила коды расчетов с 12 сентября, а с 21 сентября торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) VK были приостановлены. 18 сентября стал последним торговым днем в режиме Т+1. 

После объявления о приостановке торгов 11 сентября котировки VK на Мосбирже отреагировали падением. Стоимость бумаг в этот день снижалась на 8,36% до дневного минимума 657,6 руб. 12 сентября VK провела делистинг и прекратила торговлю ГДР на Лондонской фондовой бирже.

Крупнейшим акционером VK является «МФ Технологии» (57,3% голосов, 4,8% – экономическая доля), совладельцами которой являются «Согаз» (45%) и «Газпром-медиа холдинг» (45%), «Ростех» (10%).

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания «Сингулярити Лаб» (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 г). Акциями VK также владеет китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%). Остальные бумаги находятся в свободном обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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