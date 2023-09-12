VK прекратила листинг и торги на Лондонской фондовой бирже

Расписки VK в ходе торгов на Мосбирже 12 сентября подорожали на 5,61% до максимума 700,2 руб. По состоянию на 12:10 мск они стоили 680 руб. В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 157,1 (+1,11%). С начала года он вырос 46,5%, котировки компании – на 55,6%.