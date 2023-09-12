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VK прекратила листинг и торги на Лондонской фондовой бирже

Ведомости

VK провела делистинг и прекратила торговлю глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом говорится в сообщении компании.

Расписки VK в ходе торгов на Мосбирже 12 сентября подорожали на 5,61% до максимума 700,2 руб. По состоянию на 12:10 мск они стоили 680 руб. В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 157,1 (+1,11%). С начала года он вырос 46,5%, котировки компании – на 55,6%.

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Делистинг был обусловлен нахождением большинства активов компании в России и решением о редомициляции (перерегистрации) с Британских Виргинских островов в специальный административный район острова Октябрьский. Прекращение листинга компания также объяснила невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE и фактической приостановкой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.

При этом компания планирует сохранить листинг на Московской бирже. 11 сентября Мосбиржа сообщила, что ограничит торги ГДР VK с 12 сентября в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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