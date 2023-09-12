VK прекратила листинг и торги на Лондонской фондовой бирже
VK провела делистинг и прекратила торговлю глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом говорится в сообщении компании.
Расписки VK в ходе торгов на Мосбирже 12 сентября подорожали на 5,61% до максимума 700,2 руб. По состоянию на 12:10 мск они стоили 680 руб. В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 157,1 (+1,11%). С начала года он вырос 46,5%, котировки компании – на 55,6%.
Делистинг был обусловлен нахождением большинства активов компании в России и решением о редомициляции (перерегистрации) с Британских Виргинских островов в специальный административный район острова Октябрьский. Прекращение листинга компания также объяснила невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE и фактической приостановкой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.
При этом компания планирует сохранить листинг на Московской бирже. 11 сентября Мосбиржа сообщила, что ограничит торги ГДР VK с 12 сентября в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.