Мосбиржа ограничит торги расписками VK с 12 сентября

С 12 сентября VK прекращает листинг депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE). При этом листинг на Мосбирже будет сохранен. Как поясняла компания, решение о делистинге расписок и облигаций с биржи в Лондоне обусловлено нахождением большинства активов VK в России и решением о перерегистрации. Кроме того, компания фактически приостановила торги бумагами на LSE c 3 марта 2022 г.