Мосбиржа ограничит торги расписками VK с 12 сентября
Мосбиржа сообщила, что ограничит торги глобальными депозитарными расписками VK в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.
Так, с 12 по 19 сентября 2023 г. допустимыми являются коды расчетов в «стакане Т+1», крайний день покупки – 18 сентября. Также с 12 сентября допустимы коды расчетов, предусматривающие срок сделки репо до одного торгового дня включительно. С 20 сентября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 21 сентября уже нет допустимых кодов расчетов.
На фоне новости расписки VK подорожали в ходе торгов на Мосбирже на 2,12% до 732,8 руб. Стоимость бумаг на 17:15 мск составляла 720 руб. (+0,33%). В то же время бенчмарк находился на уровне 3122,95 пунктов (-0,64%). С начала года он вырос почти на 45%, котировки компании – на 64,7%.
С 12 сентября VK прекращает листинг депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE). При этом листинг на Мосбирже будет сохранен. Как поясняла компания, решение о делистинге расписок и облигаций с биржи в Лондоне обусловлено нахождением большинства активов VK в России и решением о перерегистрации. Кроме того, компания фактически приостановила торги бумагами на LSE c 3 марта 2022 г.
11 августа VK решила перенести регистрацию юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. Свою деятельность в России VK продолжит в качестве международной компании в соответствии с российским законодательством. Она будет находиться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Совет директоров останется прежним.
В начале сентября VK уведомила Citibank, N.A., действующий в качестве банка-депозитария программы «ГДР» компании, о намерении сменить депозитария до 18 сентября 2023 г. Новым депозитарием VK планирует назначить RCS Issuer Services S.AR.L.