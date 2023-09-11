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Инвестиции

Мосбиржа ограничит торги расписками VK с 12 сентября

Ведомости

Мосбиржа сообщила, что ограничит торги глобальными депозитарными расписками VK в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.

Так, с 12 по 19 сентября 2023 г. допустимыми являются коды расчетов в «стакане Т+1», крайний день покупки – 18 сентября. Также с 12 сентября допустимы коды расчетов, предусматривающие срок сделки репо до одного торгового дня включительно. С 20 сентября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 21 сентября уже нет допустимых кодов расчетов.

На фоне новости расписки VK подорожали в ходе торгов на Мосбирже на 2,12% до 732,8 руб. Стоимость бумаг на 17:15 мск составляла 720 руб. (+0,33%). В то же время бенчмарк находился на уровне 3122,95 пунктов (-0,64%). С начала года он вырос почти на 45%, котировки компании – на 64,7%.

С 12 сентября VK прекращает листинг депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE). При этом листинг на Мосбирже будет сохранен. Как поясняла компания, решение о делистинге расписок и облигаций с биржи в Лондоне обусловлено нахождением большинства активов VK в России и решением о перерегистрации. Кроме того, компания фактически приостановила торги бумагами на LSE c 3 марта 2022 г.

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11 августа VK решила перенести регистрацию юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. Свою деятельность в России VK продолжит в качестве международной компании в соответствии с российским законодательством. Она будет находиться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Совет директоров останется прежним.

В начале сентября VK уведомила Citibank, N.A., действующий в качестве банка-депозитария программы «ГДР» компании, о намерении сменить депозитария до 18 сентября 2023 г. Новым депозитарием VK планирует назначить RCS Issuer Services S.AR.L.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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