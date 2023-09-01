VK решила сменить банк-депозитарий программы своих расписок
VK сообщила, что уведомила Citibank, N.A., действующий в качестве банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок («ГДР») компании, о намерении сменить депозитария до 18 сентября 2023 г.
Новым депозитарием VK планирует назначить RCS Issuer Services S.AR.L, говорится в сообщении. Компания отмечает, что от держателей расписок не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.
На фоне новости стоимость расписок компании в ходе торгов на Мосбирже незначительно снизилась на 1,17% до дневного минимума 738 руб. за бумагу. По состоянию на 12:45 мск бумаги торговались по цене 743,4 руб (-0,43%). Индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3 220,31 (-0,24%). С начала года он вырос на 49%, котировки компании – на 70%.
Ранее VK приняла решение о делистинге депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Листинг будет прекращен с 12 сентября. При этом компания сохранит листинг на Мосбирже.
Компания также решила перенести регистрацию юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. Свою деятельность в России VK продолжит в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством. Она будет находиться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Совет директоров останется прежним.
О смене депозитария сообщали и другие компании, депозитарные расписки которых до марта 2022 г. торговались на LSE. Среди них – «Новатэк», «Полюс», «Мать и дитя», Европейский медицинский центр и «Группа Эталон».