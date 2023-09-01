VK решила сменить банк-депозитарий программы своих расписок

На фоне новости стоимость расписок компании в ходе торгов на Мосбирже незначительно снизилась на 1,17% до дневного минимума 738 руб. за бумагу. По состоянию на 12:45 мск бумаги торговались по цене 743,4 руб (-0,43%). Индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3 220,31 (-0,24%). С начала года он вырос на 49%, котировки компании – на 70%.