VK завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию
VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на реестр участников управляющей компании САР.
Компания включена в реестр под наименованием международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»). Изменения зарегистрированы 26 сентября.
Кроме того, Мосбиржа сообщила, что акции МКПАО «ВК» включены в первый котировальный список.
Ранее Мосбиржа ограничила торги глобальными депозитарными расписками VK в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента. С 21 сентября они были прекращены.
Решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию было принято на собрании акционеров 11 августа. В связи с редомициляцией VK 12 сентября провела делистинг и прекратила торговлю глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Делистинг компания также объясняла нахождением большинства активов компании в России и невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE и фактической приостановкой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.
Крупнейшим акционером VK является «МФ Технологии» (57,3% голосов, 4,8% – экономическая доля), совладельцами которой являются «СОГАЗ» (45%) и «Газпром-медиа холдинг» (45%), «Ростех» (10%). Акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания «Сингулярити Лаб» (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 г). Акциями VK также владеет китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%). Остальные акции находятся в свободном обращении.