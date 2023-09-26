VK завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию

Решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию было принято на собрании акционеров 11 августа. В связи с редомициляцией VK 12 сентября провела делистинг и прекратила торговлю глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Делистинг компания также объясняла нахождением большинства активов компании в России и невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE и фактической приостановкой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.