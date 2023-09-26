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VK завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию

Ведомости

VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на реестр участников управляющей компании САР.

Компания включена в реестр под наименованием международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»). Изменения зарегистрированы 26 сентября.

Кроме того, Мосбиржа сообщила, что акции МКПАО «ВК» включены в первый котировальный список.

Ранее Мосбиржа ограничила торги глобальными депозитарными расписками VK в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента. С 21 сентября они были прекращены.

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Решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию было принято на собрании акционеров 11 августа. В связи с редомициляцией VK 12 сентября провела делистинг и прекратила торговлю глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE).  Делистинг компания также объясняла нахождением большинства активов компании в России и невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE и фактической приостановкой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.

Крупнейшим акционером VK является «МФ Технологии» (57,3% голосов, 4,8% – экономическая доля), совладельцами которой являются «СОГАЗ» (45%) и «Газпром-медиа холдинг» (45%), «Ростех» (10%). Акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания «Сингулярити Лаб» (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 г). Акциями VK также владеет китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%). Остальные акции находятся в свободном обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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