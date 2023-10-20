Henderson объявил о планах выйти на IPO
Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Начало торгов акциями Henderson запланировано на начало ноября. При размещении компания планирует продать на Мосбирже более 10% своих акций, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. В компании не уточнили, сколько они хотят привлечь с помощью IPO.
Ранее о планах компании по размещению акций на бирже сообщил РБК со ссылкой на четыре источника на инвестиционном рынке. По словам одного из собеседников, компания рассчитывает привлечь около 3–4 млрд руб. После этого в Henderson сообщили, что «рассматривают различные стратегические варианты развития», но о конкретных планах говорить отказались.
Ранее о том, что в текущем году ожидается около 10-ти IPO на Мосбирже, говорила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. В этом году первичное размещение уже провели биотех Genetico, финтех CarMoney и производитель ПО «Астра». В 2022 г. на российском рынке прошло всего одно IPO – сервиса для краткосрочной аренды самокатов Whoosh.