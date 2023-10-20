Газета
Инвестиции

Henderson объявил о планах выйти на IPO

Ведомости

Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Начало торгов акциями Henderson запланировано на начало ноября. При размещении компания планирует продать на Мосбирже более 10% своих акций, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. В компании не уточнили, сколько они хотят привлечь с помощью IPO.  

Ранее о планах компании по размещению акций на бирже сообщил РБК со ссылкой на четыре источника на инвестиционном рынке. По словам одного из собеседников, компания рассчитывает привлечь около 3–4 млрд руб. После этого в Henderson сообщили, что «рассматривают различные стратегические варианты развития», но о конкретных планах говорить отказались. 

Ранее о том, что в текущем году ожидается около 10-ти IPO на Мосбирже, говорила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. В этом году первичное размещение уже провели биотех Genetico, финтех CarMoney и производитель ПО «Астра». В 2022 г. на российском рынке прошло всего одно IPO – сервиса для краткосрочной аренды самокатов Whoosh.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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