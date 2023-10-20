Henderson объявил о планах выйти на IPO

Ранее о том, что в текущем году ожидается около 10-ти IPO на Мосбирже, говорила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. В этом году первичное размещение уже провели биотех Genetico, финтех CarMoney и производитель ПО «Астра». В 2022 г. на российском рынке прошло всего одно IPO – сервиса для краткосрочной аренды самокатов Whoosh.