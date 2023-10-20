Акции VK подешевели на 17% после возобновления торгов

VK возобновила торги своими бумагами после завершения перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию. Решение о перерегистрации юрлица было принято на собрании акционеров 11 августа. 26 сентября компания завершила перерегистрацию и была включена в реестр под наименованием «международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»)». А ее глобальные депозитарные расписки автоматически конвертировались в акции МКПАО «ВК».