Акции VK подешевели на 17% после возобновления торгов
Торги обыкновенными акциями МКПАО «ВК» (ранее – VK) на Мосбирже 20 октября открылись снижением на 17,42% до минимума 550 руб. за бумагу. По состоянию на 10:35 мск котировки скорректировались до 623,4 руб. (-6,4%).
Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3251,32 (-0,12%). С начала года он вырос на 50%, стоимость бумаг компании – на 63%.
VK возобновила торги своими бумагами после завершения перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию. Решение о перерегистрации юрлица было принято на собрании акционеров 11 августа. 26 сентября компания завершила перерегистрацию и была включена в реестр под наименованием «международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»)». А ее глобальные депозитарные расписки автоматически конвертировались в акции МКПАО «ВК».
С 21 сентября торги ГДР VK на Мосбирже были приостановлены. 18 сентября стал последним торговым днем в режиме Т+1.
В связи с перерегистрацией VK 12 сентября провела делистинг и прекратила торговлю своими расписками на Лондонской фондовой бирже (LSE). Прекращение листинга VK также объяснила невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE и фактической приостановкой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.
Крупнейшим акционером VK является «МФ технологии» (57,3% голосов, 4,8% – экономическая доля), совладельцами которой являются «Согаз» (45%), «Газпром-медиа холдинг» (45%), «Ростех» (10%). Акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания «Сингулярити лаб» (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 г). Акциями VK также владеют китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%). Остальные акции находятся в свободном обращении.