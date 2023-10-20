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Инвестиции

Акции VK подешевели на 17% после возобновления торгов

Ведомости

Торги обыкновенными акциями МКПАО «ВК» (ранее – VK) на Мосбирже 20 октября открылись снижением на 17,42% до минимума 550 руб. за бумагу. По состоянию на 10:35 мск котировки скорректировались до 623,4 руб. (-6,4%).

Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3251,32 (-0,12%). С начала года он вырос на 50%, стоимость бумаг компании – на 63%.

VK возобновила торги своими бумагами после завершения перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию. Решение о перерегистрации юрлица было принято на собрании акционеров 11 августа. 26 сентября компания завершила перерегистрацию и была включена в реестр под наименованием «международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»)». А ее глобальные депозитарные расписки автоматически конвертировались в акции МКПАО «ВК».

С 21 сентября торги ГДР VK на Мосбирже были приостановлены. 18 сентября стал последним торговым днем в режиме Т+1.

В связи с перерегистрацией VK 12 сентября провела делистинг и прекратила торговлю своими расписками на Лондонской фондовой бирже (LSE). Прекращение листинга VK также объяснила невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE и фактической приостановкой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.

Крупнейшим акционером VK является «МФ технологии» (57,3% голосов, 4,8% – экономическая доля), совладельцами которой являются «Согаз» (45%), «Газпром-медиа холдинг» (45%), «Ростех» (10%). Акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания «Сингулярити лаб» (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 г). Акциями VK также владеют китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%). Остальные акции находятся в свободном обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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