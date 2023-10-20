Выручка «Селигдара» за девять месяцев превысила 37 млрд рублей
Производитель золота и олова «Селигдар» с января по сентябрь 2023 г. заработал 37,5 млрд руб. суммарной выручки. Показатель увеличился на 88% год к году, следует из отчетности компании.
Большую часть выручки холдингу принесла реализация золота. За девять месяцев на продаже драгоценного металла «Селигдар» заработал 32,9 млрд руб. По сравнению с результатами с января по сентябрь 2022 г. выручка от золота увеличилась на 115%, подчеркнули в компании.
Продажи оловянного, вольфрамового и медного концентратов за первые девять месяцев 2023 г. принесли холдингу 4,6 млрд руб. Объем выручки от реализации цветных металлов не изменился год к году, уточнили в «Селигдаре».
Стоимость акций компании на Московской бирже к 11:05 мск снизилась на 1% до 82,32 руб., по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки составил 3248,66 пункта (-0,19%). С начала года котировки «Селигдара» выросли на 88,8%, бенчмарк – на 50,82%.
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что «Селигдар» по итогам 2023 г. не выплатит дивиденды инвесторам. Они объяснили свою точку зрения повышением повышением капзатрат и недостаточно высокими финансовыми результатами.
В мае «Селигдар» разместил дебютные «золотые» облигации на 11 млрд руб. объемом 2,2 млн бумаг, или 92,76% выпуска серии GOLD01. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг составила 5,5% годовых. В конце августа Мосбиржа включила акции «Селигдара» в базу расчета своего основного индекса и индекса РТС.