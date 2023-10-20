Выручка «Селигдара» за девять месяцев превысила 37 млрд рублей

Стоимость акций компании на Московской бирже к 11:05 мск снизилась на 1% до 82,32 руб., по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки составил 3248,66 пункта (-0,19%). С начала года котировки «Селигдара» выросли на 88,8%, бенчмарк – на 50,82%.