Акции группы ЛСР подорожали на фоне выхода операционного отчета девелопера
Группа ЛСР опубликовала операционную отчетность по итогам девяти месяцев и III квартала 2023 г. После выхода документа акции девелопера на Мосбирже дорожали на 2,53% до 746,2 руб.
К 14:55 мск акции показали небольшое падение до 727,2 руб. (-0,05% к закрытию основных торгов 19 октября). Индекс Мосбиржи составил 3248,55 пункта (-0,2%). С начала года котировки компании увеличились на 57,2%, бенчмарк – на 50,8%.
Продажи недвижимости в ЛСР с января по сентябрь выросли в 2,3 раза до 145 млрд руб., по сравнению с тем же периодом 2022 г., следует из документа. Объем реализованной недвижимости за этот период составил 775 000 кв. м – в 2,1 раза больше год к году.
Группа уточнила, что максимально продажи за девять месяцев выросли в Москве – в 3,4 раза год к году. Их объем составил 55 млрд руб. В столице ЛСР реализовала 184 000 кв. м недвижимости – в 3,5 раза больше, чем с января по сентябрь 2022 г.
Объем продаж в Санкт-Петербурге за отчетный период увеличился до 79 млрд руб. – в 1,8 раза больше год к году. Девелопер продал 487 000 кв. м недвижимости – тоже в 1,8 раза более, чем в аналогичный период 2022 г.
По итогам девяти месяцев, в Екатеринбурге реализация недвижимости увеличилась в 2,2 раза до 11 млрд руб. В физическом выражении продажи показали двукратный рост и составили 104 000 кв. м.
В отчетности ЛСР также уточняется, что по итогам III квартала 2023 г. общие продажи недвижимости увеличились в семь раз год к году до 78 млрд руб. За этот период девелопер реализовал 394 000 кв. м недвижимости – в 6,6 раза больше, чем в III квартале 2022 г. Большую часть контрактов (76%) заключили с участием ипотечных средств.
Бумаги девелопера стали набирать популярность летом 2023 г., когда фокус внимания российских инвесторов сместился с голубых фишек на акции второго эшелона. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что это связано и с объявленной в июле выплатой дивидендов. Дивдоходность акций ЛСР на тот момент составила 9,87%.