Акции группы ЛСР подорожали на фоне выхода операционного отчета девелопера

В отчетности ЛСР также уточняется, что по итогам III квартала 2023 г. общие продажи недвижимости увеличились в семь раз год к году до 78 млрд руб. За этот период девелопер реализовал 394 000 кв. м недвижимости – в 6,6 раза больше, чем в III квартале 2022 г. Большую часть контрактов (76%) заключили с участием ипотечных средств.