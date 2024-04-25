Совет директоров «Южуралзолота» рекомендовал увеличить уставной капитал

В сообщении «ЮГК» на «Смартлабе» говорится, что это технический момент и, согласно законодательству России, необходимый для утверждения проспекта эмиссии ценных бумаг, который будет действовать в течение 12 месяцев. За счет этого обеспечиваются гибкие условия при принятии решений насчет сделки, пояснили в компании, отметив, что на данный момент вторичное размещение (SPO) не планируется.