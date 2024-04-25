Совет директоров «Южуралзолота» рекомендовал увеличить уставной капитал
Совет директоров «Южуралзолота» рекомендовал увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций в объеме 30 млрд шт. (+14% к текущему). Об этом говорится в сообщении компании.
Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров после окончания срока действия преимущественного права приобретения и не позднее начала размещения.
В сообщении «ЮГК» на «Смартлабе» говорится, что это технический момент и, согласно законодательству России, необходимый для утверждения проспекта эмиссии ценных бумаг, который будет действовать в течение 12 месяцев. За счет этого обеспечиваются гибкие условия при принятии решений насчет сделки, пояснили в компании, отметив, что на данный момент вторичное размещение (SPO) не планируется.
Стоимость акций в ходе торгов 25 апреля снижалась на 4,93% до минимума 0,9365 руб. По состоянию на 16:50 мск бумаги стоили 0,947 руб. (-3,87%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 436,79 пункта (+0,23%).
Накануне компания представила финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. Выручка компании выросла на 19% г/г до 67,8 млрд руб. В тот же период EBITDA выросла на 23% г/г до 30,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 46% по сравнению с 44% годом ранее.