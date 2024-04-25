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Совет директоров «Южуралзолота» рекомендовал увеличить уставной капитал

Ведомости

Совет директоров «Южуралзолота» рекомендовал увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций в объеме 30 млрд шт. (+14% к текущему). Об этом говорится в сообщении компании.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров после окончания срока действия преимущественного права приобретения и не позднее начала размещения.

В сообщении «ЮГК» на «Смартлабе» говорится, что это технический момент и, согласно законодательству России, необходимый для утверждения проспекта эмиссии ценных бумаг, который будет действовать в течение 12 месяцев. За счет этого обеспечиваются гибкие условия при принятии решений насчет сделки, пояснили в компании, отметив, что на данный момент вторичное размещение (SPO) не планируется.

Стоимость акций в ходе торгов 25 апреля снижалась на 4,93% до минимума 0,9365 руб. По состоянию на 16:50 мск бумаги стоили 0,947 руб. (-3,87%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 436,79 пункта (+0,23%).

Накануне компания представила финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. Выручка компании выросла на 19% г/г до 67,8 млрд руб. В тот же период EBITDA выросла на 23% г/г до 30,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 46% по сравнению с 44% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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