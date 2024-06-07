Инвесторы в мае вложили в ПИФы 35,5 млрд рублей
Чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в мае превысил 35,5 млрд руб. По сравнению с апрельским притоком, показатель увеличился на 21,2%, следует из данных Investfunds.
В самые рисковые ПИФы в мае инвесторы вложили 14,4 млрд руб. – на 33% выше, чем по итогам апреля, обратил внимание «Коммерсантъ». Приток средств в фонды смешанного типа за месяц увеличился вдвое до 6,6 млрд руб. Всего с начала года ПИФы привлекли 98 млрд руб.
Лидерами по привлечению средств среди инвестиционных фондов стали фонды денежного рынка. В эти финансовые инструменты в мае инвесторы вложили более 20 млрд руб. – почти вдвое выше, чем по итогам апреля.
В облигационных ПИФах по итогам мая преобладали оттоки средств. Чистые продажи паев за месяц составили 6,1 млрд руб.
С января по апрель 2024 г. динамика открытия новых ПИФов год к году за первые четыре месяца 2024 г. впервые за семь лет оказалась отрицательной. Количество сформированных фондов за период сократилось на 33,7% до 65. Из них 54 – закрытые ПИФы, девять – открытые и два – биржевые (БПИФ), писали ранее «Ведомости» на основе данных из реестра российских ПИФов Банка России.