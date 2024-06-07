Инвесторы в мае вложили в ПИФы 35,5 млрд рублей

С января по апрель 2024 г. динамика открытия новых ПИФов год к году за первые четыре месяца 2024 г. впервые за семь лет оказалась отрицательной. Количество сформированных фондов за период сократилось на 33,7% до 65. Из них 54 – закрытые ПИФы, девять – открытые и два – биржевые (БПИФ), писали ранее «Ведомости» на основе данных из реестра российских ПИФов Банка России.