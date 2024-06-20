«Южуралзолото» объявило о начале SPO

Стоимость акций ЮГК в 11:01 мск составила 0,8456 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она уменьшилась на 1,36%. Индекс Мосбиржи с закрытия увеличился на 1,67% до 3077,92 пункта, индекс металлов и добычи – на 1,98% до 7662,19 п. С начала года котировки компании выросли на 32,33%, бенчмарки сократились на 0,68 и 1,41% соответственно.