«Южуралзолото» объявило о начале SPO
Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) объявила о начале вторичного публичного предложения акций (SPO). В рамках размещения компания предложит инвесторам акции из допэмиссии, этом сообщается на сайте компании.
Стоимость акций ЮГК в 11:01 мск составила 0,8456 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она уменьшилась на 1,36%. Индекс Мосбиржи с закрытия увеличился на 1,67% до 3077,92 пункта, индекс металлов и добычи – на 1,98% до 7662,19 п. С начала года котировки компании выросли на 32,33%, бенчмарки сократились на 0,68 и 1,41% соответственно.
Объем размещения составит от 2 до 4% текущего акционерного капитала, уточняется в сообщении ЮГК. Общее количество акций компании составляет 200,1 млрд, соответственно на SPO золотодобытчик может вывести от 4,002 до 8,004 млн бумаг.
Стоимость размещения в рамках SPO ЮГК определит по итогам сбора заявок, но она не будет превышать 0,84 руб. за акцию. Сбор заявок продлится до 24 июня включительно. Компания допускает, что может закрыть сбор досрочно.
Компания ожидает увеличения доли бумаг в свободном обращении (free-float), на текущий момент она составляет 6%. «Южуралзолото» рассматривает повышение free-float как шаг к включению акций компании в первый уровень листинга Мосбиржи.
Текущим акционерам ЮГК предоставили преимущественное право покупки бумаг компании в ходе SPO пропорционально своей доле. Учитываться будут заявки, поданные ими до 17 июня. Стоимость приобретения бумаг для акционеров будет равняться цене размещения, подчеркивается компания.
Привлеченные по итогам SPO средства компания направит на снижение долговой нагрузки, приводятся в сообщении слова финансового директора ЮГК Артема Клецкина. Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистый долг «Южуралзолота» за 2023 г. составил $700 млн.
В апреле совет директоров ЮГК рекомендовал увеличить акционерный капитал компании на 15% к текущему уровню, разместив 30 млрд новых бумаг по открытой подписке.