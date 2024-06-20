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«Южуралзолото» объявило о начале SPO

Ведомости

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) объявила о начале вторичного публичного предложения акций (SPO). В рамках размещения компания предложит инвесторам акции из допэмиссии, этом сообщается на сайте компании.

Стоимость акций ЮГК в 11:01 мск составила 0,8456 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она уменьшилась на 1,36%. Индекс Мосбиржи с закрытия увеличился на 1,67% до 3077,92 пункта, индекс металлов и добычи – на 1,98% до 7662,19 п. С начала года котировки компании выросли на 32,33%, бенчмарки сократились на 0,68 и 1,41% соответственно.

Объем размещения составит от 2 до 4% текущего акционерного капитала, уточняется в сообщении ЮГК. Общее количество акций компании составляет 200,1 млрд, соответственно на SPO золотодобытчик может вывести от 4,002 до 8,004 млн бумаг.

Стоимость размещения в рамках SPO ЮГК определит по итогам сбора заявок, но она не будет превышать 0,84 руб. за акцию. Сбор заявок продлится до 24 июня включительно. Компания допускает, что может закрыть сбор досрочно.

Компания ожидает увеличения доли бумаг в свободном обращении (free-float), на текущий момент она составляет 6%. «Южуралзолото» рассматривает повышение free-float как шаг к включению акций компании в первый уровень листинга Мосбиржи.

Текущим акционерам ЮГК предоставили преимущественное право покупки бумаг компании в ходе SPO пропорционально своей доле. Учитываться будут заявки, поданные ими до 17 июня. Стоимость приобретения бумаг для акционеров будет равняться цене размещения, подчеркивается компания.

Привлеченные по итогам SPO средства компания направит на снижение долговой нагрузки, приводятся в сообщении слова финансового директора ЮГК Артема Клецкина. Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистый долг «Южуралзолота» за 2023 г. составил $700 млн.

В апреле совет директоров ЮГК рекомендовал увеличить акционерный капитал компании на 15% к текущему уровню, разместив 30 млрд новых бумаг по открытой подписке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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