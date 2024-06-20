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НРД: физлица могут получить выплаты по замороженным в 2022 году бондам к осени

Ведомости

Частные инвесторы могут получить купоны и погашения по замороженным в 2022 г. облигациям к осени. Об этом сообщил на конференции НАУФОР председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.

Выплаты инвесторам по замороженным ценным бумагам производятся в соответствии с указом президента России №665 от 9 сентября 2023 г., напомнил Жидков. В первые две очереди попали физлица. Сначала они получили дивиденды по замороженным акциям, следующие на очереди – выплаты по облигациям. 

«По акциям все выплаты были совершены в рамках этого указа <...> в те периоды, в которые заморозка произошла – с 1 марта 2022 г. по август 2023 г. По облигациям, это вторая очередь, тоже выплаты были проведены в части этой замороженной суммы. И это касается и купонов по облигациям, и погашений. <...> По моим прогнозам, до осени этого года все физические лица получат свои деньги», – сказал Жидков (цитата по Reuters).

В конце мая «Ведомости» писали о том, что российские брокеры и управляющие компании стали предлагать инвесторам новую идею для заработка в зарубежном контуре. Она заключается в покупке еврооблигаций российского Минфина с дисконтом на вторичном рынке за рубежом при условии, что у инвестора открыт счет в дружественной инфраструктуре. После этого переводить бонды в российский контур не потребуется – выплаты будут поступать в рамках указа №665. Потенциальную выгоду брокеры оценивают в диапазоне от 7 до 20% годовых в долларах и евро.

Банк России рекомендует инвесторам не участвовать в подобных сложных и непрозрачных схемах, сказал ранее «Ведомостям» представитель ЦБ. Это связано с риском остаться с заблокированными бумагами на руках из-за возможного отсутствия проверки цепочек предыдущих владельцев и несоблюдения ограничений, предусмотренных указом президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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