НРД: физлица могут получить выплаты по замороженным в 2022 году бондам к осени

«По акциям все выплаты были совершены в рамках этого указа <...> в те периоды, в которые заморозка произошла – с 1 марта 2022 г. по август 2023 г. По облигациям, это вторая очередь, тоже выплаты были проведены в части этой замороженной суммы. И это касается и купонов по облигациям, и погашений. <...> По моим прогнозам, до осени этого года все физические лица получат свои деньги», – сказал Жидков (цитата по Reuters).