НРД: физлица могут получить выплаты по замороженным в 2022 году бондам к осени
Частные инвесторы могут получить купоны и погашения по замороженным в 2022 г. облигациям к осени. Об этом сообщил на конференции НАУФОР председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.
Выплаты инвесторам по замороженным ценным бумагам производятся в соответствии с указом президента России №665 от 9 сентября 2023 г., напомнил Жидков. В первые две очереди попали физлица. Сначала они получили дивиденды по замороженным акциям, следующие на очереди – выплаты по облигациям.
«По акциям все выплаты были совершены в рамках этого указа <...> в те периоды, в которые заморозка произошла – с 1 марта 2022 г. по август 2023 г. По облигациям, это вторая очередь, тоже выплаты были проведены в части этой замороженной суммы. И это касается и купонов по облигациям, и погашений. <...> По моим прогнозам, до осени этого года все физические лица получат свои деньги», – сказал Жидков (цитата по Reuters).
В конце мая «Ведомости» писали о том, что российские брокеры и управляющие компании стали предлагать инвесторам новую идею для заработка в зарубежном контуре. Она заключается в покупке еврооблигаций российского Минфина с дисконтом на вторичном рынке за рубежом при условии, что у инвестора открыт счет в дружественной инфраструктуре. После этого переводить бонды в российский контур не потребуется – выплаты будут поступать в рамках указа №665. Потенциальную выгоду брокеры оценивают в диапазоне от 7 до 20% годовых в долларах и евро.
Банк России рекомендует инвесторам не участвовать в подобных сложных и непрозрачных схемах, сказал ранее «Ведомостям» представитель ЦБ. Это связано с риском остаться с заблокированными бумагами на руках из-за возможного отсутствия проверки цепочек предыдущих владельцев и несоблюдения ограничений, предусмотренных указом президента.