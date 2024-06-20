Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с декабря 2023 года

В ответ на действия США 13 июня российские брокеры начали объявлять о валютных ограничениях. Брокер Райффайзенбанка ограничил вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. Брокер БКС, в свою очередь, сообщил о временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро. «Финам» также временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро.