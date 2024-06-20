Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с декабря 2023 года
Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3000 пунктов впервые с декабря 2023 г. Максимально за день бенчмарк снижался к закрытию предыдущего дня на 1,02% до 2996,44 п.
К 15:19 мск бенчмарк скорректировался до 3069,87 п. С закрытия основной сессии торгов 19 мая он вырос на 1,4%. С начала года индекс Мосбиржи сократился на 0,94%.
12 июня минфин США включил Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания включила в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Центробанк, комментируя ситуацию, заявил, что официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку. 13 июня на открытии торгов акции Мосбиржи рухнули на 15,8% в качестве реакции на ограничения.
В ответ на действия США 13 июня российские брокеры начали объявлять о валютных ограничениях. Брокер Райффайзенбанка ограничил вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. Брокер БКС, в свою очередь, сообщил о временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро. «Финам» также временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро.