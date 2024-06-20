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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с декабря 2023 года

Ведомости

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3000 пунктов впервые с декабря 2023 г. Максимально за день бенчмарк снижался к закрытию предыдущего дня на 1,02% до 2996,44 п.

К 15:19 мск бенчмарк скорректировался до 3069,87 п. С закрытия основной сессии торгов 19 мая он вырос на 1,4%. С начала года индекс Мосбиржи сократился на 0,94%.

12 июня минфин США включил Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания включила в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Центробанк, комментируя ситуацию, заявил, что официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку. 13 июня на открытии торгов акции Мосбиржи рухнули на 15,8% в качестве реакции на ограничения.

В ответ на действия США 13 июня российские брокеры начали объявлять о валютных ограничениях. Брокер Райффайзенбанка ограничил вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. Брокер БКС, в свою очередь, сообщил о временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро. «Финам» также временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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