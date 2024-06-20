ЦБ: накопленная за пять лет доходность ПИФов не обогнала инфляцию

«Печаль заключается в том, что после событий 2022 г. паевые инвестиционные фонды, которые показывали очень хорошую доходность, резко доходность снизили. <...> С одной стороны, мы понимаем причину снижения этой доходности. С другой стороны, вызывает все-таки сомнения факт, что управляющие компании – это профессиональные участники рынка. По идее, они должны уметь управлять [активами] качественно не только на хорошем рынке, но и на рынке, который испытывает определенные трудности. Но вот мы видим, что пока пятилетняя доходность по итогам 2023 г. по большинству видов фондов не обгоняет инфляцию», – сказала Шишлянникова (цитата по «Прайму»).