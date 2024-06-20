ЦБ: накопленная за пять лет доходность ПИФов не обогнала инфляцию
Среднерыночная доходность большинства видов паевых инвестиционных фондов (ПИФ), накопленная за пять лет, не обгоняет уровень инфляции. Об этом сообщила на конференции НАУФОР директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
«Печаль заключается в том, что после событий 2022 г. паевые инвестиционные фонды, которые показывали очень хорошую доходность, резко доходность снизили. <...> С одной стороны, мы понимаем причину снижения этой доходности. С другой стороны, вызывает все-таки сомнения факт, что управляющие компании – это профессиональные участники рынка. По идее, они должны уметь управлять [активами] качественно не только на хорошем рынке, но и на рынке, который испытывает определенные трудности. Но вот мы видим, что пока пятилетняя доходность по итогам 2023 г. по большинству видов фондов не обгоняет инфляцию», – сказала Шишлянникова (цитата по «Прайму»).
Глава департамента ЦБ уточнила, что регулятор определил размер накопленной за пять лет доходности ПИФов, поделив их по составу и структуре. Учитывались разные виды фондов – состоящих только из акций или облигаций, а также включающих оба вида бумаг.
По оценкам ЦБ, на 31 марта 2024 г. накопленная за пять лет доходность ПИФов из облигаций составила 23%, из акций – 40%. Аналогичный показатель по ПИФам, включающим и акции, и облигации, составил 43%. Уровень накопленной инфляции за тот же период составил 41%, уточнила Шишлянникова.
Если управляющие компании не предпримут усилия по повышению доходности ПИФов, то пайщики могут «прореагировать ногами», считает Шишлянникова. Она отметила, что некоторые УК все же добились опережения инфляции в доходностях ПИФ, но были фонды, которые значительно проигрывали показателю.
По данным Investfunds, в мае чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 35,5 млрд руб. По сравнению с апрельским притоком, показатель увеличился на 21,2%.