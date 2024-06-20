Силуанов: повышение налога на дивиденды может привести к выводу доходов за рубеж

«Почему [текущая] ставка на дивиденды – 15%? Потому что, если бы мы здесь увеличили существенно этот размер <...>, то наши предприниматели точно тогда нашли бы другие юрисдикции, где можно было бы сохранить свои уровни налогообложения дивидендов», – сказал министр (цитата по ТАСС).