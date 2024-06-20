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Силуанов: повышение налога на дивиденды может привести к выводу доходов за рубеж

Ведомости

Повышение ставки налога на дивиденды может вызвать у предпринимателей стремление вывести доходы в другие юрисдикции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме.

«Почему [текущая] ставка на дивиденды – 15%? Потому что, если бы мы здесь увеличили существенно этот размер <...>, то наши предприниматели точно тогда нашли бы другие юрисдикции, где можно было бы сохранить свои уровни налогообложения дивидендов», – сказал министр (цитата по ТАСС). 

В мае во время парламентских слушаний по изменению налогового законодательства Силуанов говорил, что Минфин поддерживает призыв предпринимателей не менять ставку по налогу на дивиденды. 

На текущий момент ставка разнится в зависимости от группы инвесторов. Физлица-резиденты с доходом до 5 млн руб. в год платят налог по ставке 13%, физлица-нерезиденты и физлица-резиденты с доходом более 5 млн руб. в год – по ставке 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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