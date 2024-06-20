Силуанов: повышение налога на дивиденды может привести к выводу доходов за рубеж
Повышение ставки налога на дивиденды может вызвать у предпринимателей стремление вывести доходы в другие юрисдикции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме.
«Почему [текущая] ставка на дивиденды – 15%? Потому что, если бы мы здесь увеличили существенно этот размер <...>, то наши предприниматели точно тогда нашли бы другие юрисдикции, где можно было бы сохранить свои уровни налогообложения дивидендов», – сказал министр (цитата по ТАСС).
В мае во время парламентских слушаний по изменению налогового законодательства Силуанов говорил, что Минфин поддерживает призыв предпринимателей не менять ставку по налогу на дивиденды.
На текущий момент ставка разнится в зависимости от группы инвесторов. Физлица-резиденты с доходом до 5 млн руб. в год платят налог по ставке 13%, физлица-нерезиденты и физлица-резиденты с доходом более 5 млн руб. в год – по ставке 15%.