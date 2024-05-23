Минфин РФ не видит необходимости в изменении налоговой нагрузки на дивиденды
Минфин России не видит необходимости в изменении налоговой нагрузки на дивиденды, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Также было предложение по дивидендам. Значит, не менять налоговую нагрузку при выплате дивидендов. <…> Это, мне кажется, хорошая идея о том, чтобы сохранить уровень налогообложения», – сообщил он в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
Сейчас в России действует налог на дивиденды, его ставка разнится в зависимости от группы. Так, физлица-резиденты с доходом до 5 млн руб. в год платят налог по ставке 13%, а физлица-нерезиденты и физлица-резиденты с доходом более 5 млн руб. в год – по ставке 15%.
20 мая стартовало обсуждение принципов предстоящих изменений налоговой системы России между Госдумой и кабмином. Конкретные параметры изменений в ходе дискуссий не назывались, но были определены основные принципы и цели, которые лягут в основу новой системы. Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы, сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств.
1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию. Госдума совместно с кабмином должны внести изменения в законодательство, предусматривающие «справедливое распределение налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков». Также нужно не допустить уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей.