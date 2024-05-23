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Минфин РФ не видит необходимости в изменении налоговой нагрузки на дивиденды

Ведомости

Минфин России не видит необходимости в изменении налоговой нагрузки на дивиденды, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Также было предложение по дивидендам. Значит, не менять налоговую нагрузку при выплате дивидендов. <…> Это, мне кажется, хорошая идея о том, чтобы сохранить уровень налогообложения», – сообщил он в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Сейчас в России действует налог на дивиденды, его ставка разнится в зависимости от группы. Так, физлица-резиденты с доходом до 5 млн руб. в год платят налог по ставке 13%, а физлица-нерезиденты и физлица-резиденты с доходом более 5 млн руб. в год – по ставке 15%.

20 мая стартовало обсуждение принципов предстоящих изменений налоговой системы России между Госдумой и кабмином. Конкретные параметры изменений в ходе дискуссий не назывались, но были определены основные принципы и цели, которые лягут в основу новой системы. Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы, сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств.

1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию. Госдума совместно с кабмином должны внести изменения в законодательство, предусматривающие «справедливое распределение налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков». Также нужно не допустить уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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