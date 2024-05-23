Минфин РФ не видит необходимости в изменении налоговой нагрузки на дивиденды

Сейчас в России действует налог на дивиденды, его ставка разнится в зависимости от группы. Так, физлица-резиденты с доходом до 5 млн руб. в год платят налог по ставке 13%, а физлица-нерезиденты и физлица-резиденты с доходом более 5 млн руб. в год – по ставке 15%.