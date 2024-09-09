Основатель Indrive Арсен Томский заявил о планах компании выйти на IPO

«Мы хотим искать компании, которые похожи на то, какими мы были условно 8-10 лет назад. То есть компании, которые добились большого успеха локально, но находятся в каком-то неочевидном регионе, не в центре. И у них нет доступа к каким-то внешним ресурсам», – рассказал Томский.