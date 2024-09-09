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Основатель Indrive Арсен Томский заявил о планах компании выйти на IPO

Ведомости

Основатель сервиса такси Indrive Арсен Томский рассказал о планах компании выйти на IPO, назвав это «абсолютно логичным путем развития». Соответствующее заявление он сделал в интервью казахстанскому изданию «Капитал».

По словам Томского, точной даты проведения первичного размещения пока нет. На вопрос о проценте владения такси-рынком в Казахстане Томский ответил, что текущая доля Indrive составляет 35%. 

Томский также рассказал, что новое венчурное подразделение под названием New Ventures будет искать компании, которые добились больших успехов на локальном рынке, но по разным причинам не могут выйти на глобальный. В перспективе десятилетия планируется вложить до $100 млн в стартапы.

«Мы хотим искать компании, которые похожи на то, какими мы были условно 8-10 лет назад. То есть компании, которые добились большого успеха локально, но находятся в каком-то неочевидном регионе, не в центре. И у них нет доступа к каким-то внешним ресурсам», – рассказал Томский.

23 мая 2024 г. Indrive сообщила, что прекратит работу в России, вместо него появился аналог под названием Drivee. 10 апреля InDrive на фоне санкций принял решение передать основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» казахстанской компании «Индэлс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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