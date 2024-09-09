Основатель Indrive Арсен Томский заявил о планах компании выйти на IPO
Основатель сервиса такси Indrive Арсен Томский рассказал о планах компании выйти на IPO, назвав это «абсолютно логичным путем развития». Соответствующее заявление он сделал в интервью казахстанскому изданию «Капитал».
По словам Томского, точной даты проведения первичного размещения пока нет. На вопрос о проценте владения такси-рынком в Казахстане Томский ответил, что текущая доля Indrive составляет 35%.
Томский также рассказал, что новое венчурное подразделение под названием New Ventures будет искать компании, которые добились больших успехов на локальном рынке, но по разным причинам не могут выйти на глобальный. В перспективе десятилетия планируется вложить до $100 млн в стартапы.
«Мы хотим искать компании, которые похожи на то, какими мы были условно 8-10 лет назад. То есть компании, которые добились большого успеха локально, но находятся в каком-то неочевидном регионе, не в центре. И у них нет доступа к каким-то внешним ресурсам», – рассказал Томский.
23 мая 2024 г. Indrive сообщила, что прекратит работу в России, вместо него появился аналог под названием Drivee. 10 апреля InDrive на фоне санкций принял решение передать основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» казахстанской компании «Индэлс».