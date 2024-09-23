HR-tech компания «Смартстаффинг» объявила о запуске pre-IPO
HR-tech компания «СмартСтаффинг» объявила о запуске pre-IPO для привлечения 250 млн руб. Об этом сообщается в релизе фирмы.
Привлеченные средства планируется направить на развитие когнитивных функций платформы B2BCloud. Речь идет о разработке и внедрении новых технологий, в том числе инструментов искусственного интеллекта (ИИ), улучшения UX/UI, интеграции с внешними системами, расширения базы специалистов, адаптации платформы для применения в различных отраслях. Кроме того, в планах компании – значительно увеличить прибыль и трансформировать соотношение выручки от сервисов и цифровых услуг, кратно увеличивая долю последних.
Сбор заявок от частных инвесторов стартует в ближайшее время: сейчас компания проводит консультации с инвесторами.
«Смартстаффинг» работает на рынке аутстаффинга специалистов. По собственным данным, в 2023 г. доход составил 716 млн руб.
18 сентября «Ведомости» писали, что российский разработчик программного обеспечения Arenadata планирует провести IPO с листингом на Московской бирже. Открытие книги заявок ожидается в сентябре этого года. Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале. Предполагается, что акции включат во второй котировальный список Мосбиржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении может составить около 15%.