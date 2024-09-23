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HR-tech компания «Смартстаффинг» объявила о запуске pre-IPO

Ведомости

HR-tech компания «СмартСтаффинг» объявила о запуске pre-IPO для привлечения 250 млн руб. Об этом сообщается в релизе фирмы.

Привлеченные средства планируется направить на развитие когнитивных функций платформы B2BCloud. Речь идет о разработке и внедрении новых технологий, в том числе инструментов искусственного интеллекта (ИИ), улучшения UX/UI, интеграции с внешними системами, расширения базы специалистов, адаптации платформы для применения в различных отраслях. Кроме того, в планах компании – значительно увеличить прибыль и трансформировать соотношение выручки от сервисов и цифровых услуг, кратно увеличивая долю последних.

Сбор заявок от частных инвесторов стартует в ближайшее время: сейчас компания проводит консультации с инвесторами.

«Смартстаффинг» работает на рынке аутстаффинга специалистов. По собственным данным, в 2023 г. доход составил 716 млн руб.

18 сентября «Ведомости» писали, что российский разработчик программного обеспечения Arenadata планирует провести IPO с листингом на Московской бирже. Открытие книги заявок ожидается в сентябре этого года. Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале. Предполагается, что акции включат во второй котировальный список Мосбиржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении может составить около 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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