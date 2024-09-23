HR-tech компания «Смартстаффинг» объявила о запуске pre-IPO

18 сентября «Ведомости» писали, что российский разработчик программного обеспечения Arenadata планирует провести IPO с листингом на Московской бирже. Открытие книги заявок ожидается в сентябре этого года. Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале. Предполагается, что акции включат во второй котировальный список Мосбиржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении может составить около 15%.