Arenadata планирует провести IPO на Мосбирже в сентябре

По результатам первого полугодия 2024 г. выручка группы по МСФО составила 2,3 млрд руб., что в 2,3 раза выше результата за аналогичный период прошлого года. Как отметили в компании, результаты по выручке подтверждают снижение влияния фактора сезонности бизнеса, свойственного российским B2B разработчикам. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 608 млн руб., тогда как за весь 2023 г. она составила 1,456 млрд руб.