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Arenadata планирует провести IPO на Мосбирже в сентябре

Ведомости

Российский разработчик программного обеспечения Arenadata планирует провести IPO с листингом на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» в компании. Открытие книги заявок ожидается в сентябре этого года.

Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале. Компания ожидает, что акции включат во второй котировальный список Мосбиржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении может составить около 15%.

Перед IPO Arenadata утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Кроме того, планируется провести эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции Arenadata. Для этого компания выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала.

Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. В состав группы входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Arenadata была создана в 2016 г. и строит единую корпоративную платформу данных на базе OpenSource. 

По результатам первого полугодия 2024 г. выручка группы по МСФО составила 2,3 млрд руб., что в 2,3 раза выше результата за аналогичный период прошлого года. Как отметили в компании, результаты по выручке подтверждают снижение влияния фактора сезонности бизнеса, свойственного российским B2B разработчикам. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 608 млн руб., тогда как за весь 2023 г. она составила 1,456 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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