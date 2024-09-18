Arenadata планирует провести IPO на Мосбирже в сентябре
Российский разработчик программного обеспечения Arenadata планирует провести IPO с листингом на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» в компании. Открытие книги заявок ожидается в сентябре этого года.
Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале. Компания ожидает, что акции включат во второй котировальный список Мосбиржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении может составить около 15%.
Перед IPO Arenadata утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Кроме того, планируется провести эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции Arenadata. Для этого компания выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала.
Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. В состав группы входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Arenadata была создана в 2016 г. и строит единую корпоративную платформу данных на базе OpenSource.
По результатам первого полугодия 2024 г. выручка группы по МСФО составила 2,3 млрд руб., что в 2,3 раза выше результата за аналогичный период прошлого года. Как отметили в компании, результаты по выручке подтверждают снижение влияния фактора сезонности бизнеса, свойственного российским B2B разработчикам. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 608 млн руб., тогда как за весь 2023 г. она составила 1,456 млрд руб.