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Планирующая IPO Arenadata отчиталась за первое полугодие

Выручка группы по МСФО составила 2,3 млрд рублей
Ведомости

Планирующая выйти на IPO технологическая компания Arendata представила результаты деятельности за первое полугодие текущего года. Выручка группы по МСФО составила 2,3 млрд руб., что в 2,3 раза выше результата за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

В частности, OIBDA в отчетном периоде выросла до 601 млн руб. против отрицательного значения в 36 млн руб. за прошлогодний период, а соотношение чистого долга к показателю за предыдущие 12 месяцев вышла к положительному коэффициенту в 0,07. Как отмечают в компании, результаты по выручке за первое полугодие подтверждают снижение влияния фактора сезонности бизнеса, свойственного российским B2B разработчикам.

Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб., тогда как за весь 2023 г. она составила 1,456 млрд руб. К группе заверили, что будут заниматься разработкой новой линейки облачных продуктов, которые обеспечат гибкую систему работы с данными с динамичным выделением ресурсов в облаке для решения задач бизнес-аналитики, Data Science и Machine Learning.

23 апреля «Ведомости» писали, что Arenadata может привлечь в ходе IPO до 5 млрд руб. Эксперты, опрошенные «Ведомостями» рассказывали, что рынок облачных сервисов является крайне перспективным, а курс на импортозамещение остается отличным драйвером роста компании.

Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. В состав группы входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Arenadata была создана в 2016 году и строит единую корпоративную платформу данных на базе OpenSource. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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