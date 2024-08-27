Планирующая IPO Arenadata отчиталась за первое полугодие

Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб., тогда как за весь 2023 г. она составила 1,456 млрд руб. К группе заверили, что будут заниматься разработкой новой линейки облачных продуктов, которые обеспечат гибкую систему работы с данными с динамичным выделением ресурсов в облаке для решения задач бизнес-аналитики, Data Science и Machine Learning.