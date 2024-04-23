Разработчик ПО Arenadata может привлечь в ходе IPO до 5 млрд рублей

Темпы роста Arenadata сравнимы с публичными IT-компаниями. Например, выручка Positive Technologies в 2023 г. г/г выросла на 61% до 22,2 млрд руб., «Астры» – на 77% до 9,5 млрд руб. OIBDA – на 59% до 10,8 млрд руб. и на 46% до 4,3 млрд руб. соответственно. В интервью «Коммерсанту» в марте этого года Пустовой говорил, что компания планирует сохранять ежегодные темпы роста выручки более 40%. При этом плато на рынке данных в ближайшие несколько лет он не видит. Топ-менеджер также рассказал про международную экспансию. По его словам, компания решила выйти на рынки Египта и Юго-Восточной Азии и сейчас находится на этапе выбора партнеров, которые будут предлагать продукты вендора на местных рынках.