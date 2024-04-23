Разработчик ПО Arenadata может привлечь в ходе IPO до 5 млрд рублей

Разработчик ПО Arenadata может привлечь в ходе IPO до 5 млрд рублейОн лидер сегмента IT-рынка, который к концу 2026 года может утроиться
Ведущий российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata начал подготовку к первичному публичному предложению (IPO) на Московской бирже. Компания планирует провести сделку до конца 2024 г. Вендор планирует привлечь до 5 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к сделке. Для выхода на биржу компания уже привлекла банки-организаторы. Как минимум один из них, по словам собеседника, это банк «Тинькофф». Его представитель отказался от комментариев.
Генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой ответил «Ведомостям», что компания динамично развивается и постоянно изучает возможности дальнейшего роста бизнеса. Но какого-либо конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не было принято, добавил он. Источники Reuters еще в конце 2023 г. говорили, что Arenadata собирается провести IPO в 2024 г.
Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. В состав группы входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Arenadata была создана в 2016 году и строит единую корпоративную платформу данных на базе OpenSource. В январе 2023 г. генеральным директором Arenadata стал Максим Пустовой. Ранее он занимал должность операционного директора Positive Technologies во время выхода компании на биржу. По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «АДС-холдинг» владеет 92,95% акций ООО «Аренадата софтвер», остальное принадлежит четырем ключевым менеджерам. В свою очередь «АДС-холдинг» на 73,67% принадлежит АО «ГС-Инвест», на 26,33% – ООО «ТС-Центр». АО «ГС-Инвест», согласно данным «СПАРК Интерфакс», принадлежит гражданам России. ООО «ТС-Центр» на 100% принадлежит холдингу Т1.
Разработчик впервые объявил аудированные финансовые результаты по МСФО за 2023 г. 23 апреля. У компании нет кредитного рейтинга и она никогда не выпускала облигации. Долговая нагрузка (коэффициент чистый долг/OIBDA) по итогам 2023 г. находится на уровне –0,6x. Консолидированная выручка в 2023 г. г/г выросла на 58% до 4 млрд руб. В компании объяснили такой темп роста значительным расширением клиентской базы, а также увеличением продаж текущим клиентам за счет кросс-продаж дополнительных продуктов и наращиванием инсталляционной базы ранее проданного ПО. OIBDA (операционная прибыль до амортизации) группы в 2023 г. выросла на 84% до 1,7 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 42%. Чистая прибыль компании увеличилась на 50% до 1,5 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 37%.
Темпы роста Arenadata сравнимы с публичными IT-компаниями. Например, выручка Positive Technologies в 2023 г. г/г выросла на 61% до 22,2 млрд руб., «Астры» – на 77% до 9,5 млрд руб. OIBDA – на 59% до 10,8 млрд руб. и на 46% до 4,3 млрд руб. соответственно. В интервью «Коммерсанту» в марте этого года Пустовой говорил, что компания планирует сохранять ежегодные темпы роста выручки более 40%. При этом плато на рынке данных в ближайшие несколько лет он не видит. Топ-менеджер также рассказал про международную экспансию. По его словам, компания решила выйти на рынки Египта и Юго-Восточной Азии и сейчас находится на этапе выбора партнеров, которые будут предлагать продукты вендора на местных рынках.
В 2023 г. рынок СУБД (система управления базами данных) и сопутствующих продуктов г/г вырос на 20%, до 67 млрд руб., следует из данных Центра стратегических разработок (ЦСР). Там ожидают, что в 2024 г. он увеличится еще на 40% до 95 млрд руб. В период до 2027 г. CAGR составит почти 25%, рынок вырастет более чем в три раза, до 170 млрд руб., пишут аналитики.
В постсоветский период большинство заказчиков в России использовали западные СУБД и сопутствующие продукты, говорит заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша. Но в 2022 г. все кардинально изменилось – зарубежные вендоры ушли, а отечественным компании столкнулись с резким ростом продаж, который, тем не менее, осилили, вспоминает она. По ее словам, на отечественном рынке сложилась довольно уникальная ситуация – санкции привели к тому, что с 2022 г. рынок резко перераспределился в пользу российских компаний. Сейчас вместе с активной цифровизацией отраслей российской экономики происходит стремительный рост рынка в целом, резюмировала эксперт.
Объем данных растет по мере цифровизации экономики и предприятий, говорит партнер консалтингового агентства iKS-Consulting Татьяна Толмачева: бизнес уже осознал необходимость извлечения ценности из своих хранящихся данных. По ее словам, российским вендорам ПО при этом не нужно сейчас конкурировать с глобальными разработчиками, поэтому они находятся в ситуации, когда спрос растет, а предложение сократилось, добавляет эксперт. Сегмент хранения и обработки больших данных перспективен, добавляет Толмачева: это одно из самых популярных сегодня направлений для инвестиций на фондовых рынках в мире.
Импортозамещение в сфере IT, массовая цифровизация и курс на «суверенный интернет» – три драйвера роста бизнеса Arenadata, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитал» Александр Абрамян. Отечественные компании активно перестраиваются с иностранных решений на российские разработки в стремлении хранить и обрабатывать данные внутри России, рассуждает эксперт, но для этого нужна экспертиза и мощная IT-инфраструктура. Госсектор также нуждается в цифровизации, выстраивании современных онлайн-процессов и обработке колоссальных объемов информации, добавляет он: эту задачу можно поручить только российской компании.
На рынке достаточно большой интерес к размещениям акций технологических компаний, учитывая их хорошие перспективы, говорит старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Константин Белов. По его словам, инвесторы и эксперты ожидают от представителей IT-отрасли высоких темпов роста благодаря цифровизации, импортозамещению решений зарубежных вендоров, а также регуляторной и налоговой поддержки отрасли со стороны государства. Соответственно, размещение Arenadata также может вызвать достаточно высокий интерес, резюмировал Белов.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева считает рынок облачных технологий перспективным, т.к. хранение данных за пределами страны стало небезопасным или невозможным. Она также обращает внимание, что клиентская база Arenadata уже сложилась и состоит из крупнейших компаний страны. Это говорит о том, что стабильное ядро, которое пользуется услугами компании и позволяет ей генерировать стабильный денежный поток, у компании есть, объясняет эксперт. Среди клиентов на сайте разработчика значатся ритейлеры «Магнит» и «X5 Group», банки ВТБ и Росбанк, «Газпром нефть» и ФНС России.