Государство может дать 1,5 млрд рублей на промышленный софт

Государство может дать 1,5 млрд рублей на промышленный софтСубсидия предназначена для дорогостоящей замены импортного ПО в обрабатывающих отраслях
Минпромторг выделит 1,5 млрд руб. в 2024 г. на возмещение части затрат предприятий на внедрение так называемого тяжелого промышленного и инженерного софта, а также программно-аппаратных комплексов (ПАК). Речь идет о проектах замещения, которые обеспечивают сложные процессы разработки и производства высокотехнологичной продукции, пояснил представитель министерства.
На текущий год размер субсидии уже одобрен Минфином, отметил представитель Минпромторга. Не менее половины расходов будет покрываться предприятиями за счет собственных или привлеченных средств, уточнил он.
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