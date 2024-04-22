/ Технологии

Государство может дать 1,5 млрд рублей на промышленный софт

Субсидия предназначена для дорогостоящей замены импортного ПО в обрабатывающих отраслях
Мария Арялина
Кристина Холупова
Отечественный рынок тяжелого инженерного ПО эксперты оценивают в 10 млрд руб. в год/ Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг выделит 1,5 млрд руб. в 2024 г. на возмещение части затрат предприятий на внедрение так называемого тяжелого промышленного и инженерного софта, а также программно-аппаратных комплексов (ПАК). Речь идет о проектах замещения, которые обеспечивают сложные процессы разработки и производства высокотехнологичной продукции, пояснил представитель министерства.

На текущий год размер субсидии уже одобрен Минфином, отметил представитель Минпромторга. Не менее половины расходов будет покрываться предприятиями за счет собственных или привлеченных средств, уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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