Государство может дать 1,5 млрд рублей на промышленный софт

Минпромторг выделит 1,5 млрд руб. в 2024 г. на возмещение части затрат предприятий на внедрение так называемого тяжелого промышленного и инженерного софта, а также программно-аппаратных комплексов (ПАК). Речь идет о проектах замещения, которые обеспечивают сложные процессы разработки и производства высокотехнологичной продукции, пояснил представитель министерства.