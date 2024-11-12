Цена биткойна снова обновила исторический максимум

Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп, ранее скептически относившийся к криптовалютам, в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку цифровых валют. В частности, в июле 2024 г. республиканец выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024. Тогда Трамп пообещал в случае переизбрания сделать США «биткойн-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира.