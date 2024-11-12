Цена биткойна снова обновила исторический максимум

Цена биткойна снова обновила исторический максимумСтоимость криптовалюты превысила $87 000
Стоимость биткойна (BTC) превысила $87 000, тем самым обновив свой исторический максимум, следует из данных криптобиржи Binance.
Цена криптовалюты достигала $87,300 по состоянию на 23:45 мск 11 ноября.
Профильные эксперты заявляли, что достижение показателя в $80 000 начнет «золотой век» альткойнов (любая криптовалюта кроме BTC), писали «Ведомости». 10 ноября об этом также заявил гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн в комментарии Financial Times (FT). Заявление произошло после того, как 10 ноября стоимость биткойна впервые превысила $80 000.
Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп, ранее скептически относившийся к криптовалютам, в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку цифровых валют. В частности, в июле 2024 г. республиканец выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024. Тогда Трамп пообещал в случае переизбрания сделать США «биткойн-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира.
5 ноября Трамп пошутил, что в случае своего избрания может распорядиться погасить государственный долг биткойнами.