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Трамп пообещал в случае переизбрания сделать США «биткойн-сверхдержавой»

Ведомости

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп пообещал сделать Штаты «биткойн-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира в случае прихода к власти. Об этом политик заявил на биткойн-конференции в Нэшвилле, передает CNBC.

Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом он не допустит продажи федеральным правительством своих биткойн-активов.

«Сегодня днем ​​я изложу свой план, который позволит США стать криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», – сказал кандидат в президенты США.

Трамп в своей речи противопоставил растущую поддержку криптовалюты Республиканской партией и «жестким подходом» к регулированию, который, по  его словам, характерен для администрации действующего президента Джо Байдена. 

«Позвольте мне сказать вам, если они победят на этих выборах, все вы исчезнете. Они будут жестокими. Они будут безжалостными. Они сделают то, во что вы не поверите», – сказал он в обращении к участникам конференции. 

Политик пообещал также разрушить «антикриптовалютный крестовый поход» Байдена и вице-президента Камалы Харрис и уволить «в первый же день» после прихода к власти председателя комиссии по ценным бумагам и биржам.

Выступление Трампа стало «разворотом на 180 градусов» после того, как он публично критиковал биткойн во время своего президентства. В 2019 г. он говорил, что он «не фанат» биткойнов и других криптовалют, напоминает CNBC. Позднее политик называл биткойн мошенничеством. Неприязнь к криптовалюте он объяснил тогда тем, что она конкурирует с долларом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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