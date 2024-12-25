Брокер «Сберинвестиции» дал доступ физлицам к первичным аукционам ОФЗ
В брокерском приложении «Сберинвестиции» появилась возможность участия физическим лицам в аукционах Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), убедились «Ведомости». В частности, физлица смогли принять участие в покупке выпусков серий 26247 и 26242.
Сам брокер анонсировал аукцион 25 декабря в своем Telegram-канале. В частности, бонды серии 26242 с погашением 29 августа 2029 г. имеют 12 полугодовых купонных периодов с первой отсечкой в 224 дня, с датой выплаты 4-го купонного дохода на 5 марта 2025 г. Ставка находится в размере 9% годовых (1-й купон – 55,23 руб. на облигацию и 2–13-й купоны – 44,88 руб. на облигацию).
Бонды серии 26247 с погашением 11 мая 2039 г. имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый период – 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода – 28 мая 2025 г. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон – 65,78 руб. на облигацию и 2–30-й купоны – 61,08 руб.)
24 декабря Минфин направил в Национальный расчетный депозитарий средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа РФ со сроком погашения в 2028 г. Денежный объем составил 16,2 млрд руб.