Брокер «Сберинвестиции» дал доступ физлицам к первичным аукционам ОФЗ

Сам брокер анонсировал аукцион 25 декабря в своем Telegram-канале. В частности, бонды серии 26242 с погашением 29 августа 2029 г. имеют 12 полугодовых купонных периодов с первой отсечкой в 224 дня, с датой выплаты 4-го купонного дохода на 5 марта 2025 г. Ставка находится в размере 9% годовых (1-й купон – 55,23 руб. на облигацию и 2–13-й купоны – 44,88 руб. на облигацию).