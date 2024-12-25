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Брокер «Сберинвестиции» дал доступ физлицам к первичным аукционам ОФЗ

Ведомости

В брокерском приложении «Сберинвестиции» появилась возможность участия физическим лицам в аукционах Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), убедились «Ведомости». В частности, физлица смогли принять участие в покупке выпусков серий 26247 и 26242.

Сам брокер анонсировал аукцион 25 декабря в своем Telegram-канале. В частности, бонды серии 26242 с погашением 29 августа 2029 г. имеют 12 полугодовых купонных периодов с первой отсечкой в 224 дня, с датой выплаты 4-го купонного дохода на 5 марта 2025 г. Ставка находится в размере 9% годовых (1-й купон – 55,23 руб. на облигацию и 2–13-й купоны – 44,88 руб. на облигацию).

Бонды серии 26247 с погашением 11 мая 2039 г. имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый период – 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода – 28 мая 2025 г. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон – 65,78 руб. на облигацию и 2–30-й купоны – 61,08 руб.)

24 декабря Минфин направил в Национальный расчетный депозитарий средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа РФ со сроком погашения в 2028 г. Денежный объем составил 16,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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