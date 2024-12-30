Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Индекс S&P 500 продолжит двухлетний рост

Ведомости

Инвесторы и аналитики Уолл-стрит ожидают продолжения роста одного из основных американских биржевых индексов S&P 500 в 2025 г., сообщает Inc. В октябре 2022 г. индекс достиг минимума, но к концу текущего года смог вернуть примерно 66%, а в сентябре даже обновлял исторический максимум.

Как отмечают аналитики, индекс находится на пути к годовой доходности более 20% впервые за более чем два десятилетия, «легко опережая 10% прирост», в среднем наблюдаемый у конкурентов за год. На 15:39 мск индекс находится в диапазоне от 5960-5980 пунктов. При этом, в UBS эксперты придерживаются самых «медвежьих взглядов», ожидая на конец года рост до 6400 пунктов, в то время как в Oppenheimer настроены наиболее оптимистично с прогнозом в 7100 пунктов. 

Рост индекса предсказывают и в Bespoke, их аналитики утверждают, что S&P 500 продолжит рост, но отдельно указывают на отток акций в алкогольном сегменте, заключая, что «если бутылка вина полна философии, то американцы стали потреблять меньше мудрости».

«Поскольку S&P 500 завершает год прямо около рекордных максимумов с ростом индекса с начала года более чем на 25%, все шесть крупнейших публичных компаний, занимающихся в основном продажей алкогольных напитков, упали в цене с начала года, а три из них находятся на 52-недельных минимумах или около них», – заявили в компании.

Как отмечает Inc., даже несмотря на наличие негативных прогнозов, Уолл-стрит нечасто верно угадывает спады, так индекс S&P 500 зафиксировал 13 убыточных лет за последние 50, несмотря на зачастую оптимистичные ожидания игроков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных