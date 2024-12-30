Индекс S&P 500 продолжит двухлетний рост
Инвесторы и аналитики Уолл-стрит ожидают продолжения роста одного из основных американских биржевых индексов S&P 500 в 2025 г., сообщает Inc. В октябре 2022 г. индекс достиг минимума, но к концу текущего года смог вернуть примерно 66%, а в сентябре даже обновлял исторический максимум.
Как отмечают аналитики, индекс находится на пути к годовой доходности более 20% впервые за более чем два десятилетия, «легко опережая 10% прирост», в среднем наблюдаемый у конкурентов за год. На 15:39 мск индекс находится в диапазоне от 5960-5980 пунктов. При этом, в UBS эксперты придерживаются самых «медвежьих взглядов», ожидая на конец года рост до 6400 пунктов, в то время как в Oppenheimer настроены наиболее оптимистично с прогнозом в 7100 пунктов.
Рост индекса предсказывают и в Bespoke, их аналитики утверждают, что S&P 500 продолжит рост, но отдельно указывают на отток акций в алкогольном сегменте, заключая, что «если бутылка вина полна философии, то американцы стали потреблять меньше мудрости».
«Поскольку S&P 500 завершает год прямо около рекордных максимумов с ростом индекса с начала года более чем на 25%, все шесть крупнейших публичных компаний, занимающихся в основном продажей алкогольных напитков, упали в цене с начала года, а три из них находятся на 52-недельных минимумах или около них», – заявили в компании.
Как отмечает Inc., даже несмотря на наличие негативных прогнозов, Уолл-стрит нечасто верно угадывает спады, так индекс S&P 500 зафиксировал 13 убыточных лет за последние 50, несмотря на зачастую оптимистичные ожидания игроков.