Индекс S&P 500 продолжит двухлетний рост

Как отмечают аналитики, индекс находится на пути к годовой доходности более 20% впервые за более чем два десятилетия, «легко опережая 10% прирост», в среднем наблюдаемый у конкурентов за год. На 15:39 мск индекс находится в диапазоне от 5960-5980 пунктов. При этом, в UBS эксперты придерживаются самых «медвежьих взглядов», ожидая на конец года рост до 6400 пунктов, в то время как в Oppenheimer настроены наиболее оптимистично с прогнозом в 7100 пунктов.