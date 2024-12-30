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Акции Anadolu Efes упали на 10% после передачи активов в РФ в управление

Ведомости

Акции турецкой компании Anadolu Efes снизились на 10% к закрытию Стамбульской фондовой биржи, пишет Bloomberg.

Обвал начался после объявления о решении российского президента Владимира Путина передать долю компании в российском активе AB InBev Efes во временное управление ГК «Вместе».

Указом президента России временное управление введено в отношении 15,83 млрд обыкновенных и 92 943 привилегированных акций AB InBev Efes. Компания, являющаяся совместным активом Anadolu Efes и бельгийской AB InBev, управляет 11 пивоваренными заводами в России. В декабре сообщалось о готовности AB InBev продать свою долю турецкому партнеру, но сделка так и не состоялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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