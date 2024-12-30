Акции Anadolu Efes упали на 10% после передачи активов в РФ в управление
Акции турецкой компании Anadolu Efes снизились на 10% к закрытию Стамбульской фондовой биржи, пишет Bloomberg.
Обвал начался после объявления о решении российского президента Владимира Путина передать долю компании в российском активе AB InBev Efes во временное управление ГК «Вместе».
Указом президента России временное управление введено в отношении 15,83 млрд обыкновенных и 92 943 привилегированных акций AB InBev Efes. Компания, являющаяся совместным активом Anadolu Efes и бельгийской AB InBev, управляет 11 пивоваренными заводами в России. В декабре сообщалось о готовности AB InBev продать свою долю турецкому партнеру, но сделка так и не состоялась.