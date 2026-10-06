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Минфин 7 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26252

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин России 7 октября проведет аукцион по размещению остатков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26252. Об этом ведомство сообщило на сайте.

Дата погашения серии указана 12 октября 2033 г. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Ввод заявок начнется с 12:00 мск и продлится до 12:30 мск. В 14:00 запланирован ввод цены отсечения для выпуска. Заявки на аукцион могут подаваться через Мосбиржу и СПВБ. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Часть выпуска 26252 Минфин разместил 16 сентября. Объем спроса на него составил 131,77 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 116,74 млрд руб. В федеральный бюджет было направлено 107,09 млрд руб. выручки. Средневзвешенная доходность составила 16,3% годовых, а средневзвешенная цена – 86,66% от номинала.

30 сентября должен был состояться аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26228, однако он был признан несостоявшимся. Причиной названо отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

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