Минфин 7 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26252
Минфин России 7 октября проведет аукцион по размещению остатков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26252. Об этом ведомство сообщило на сайте.
Дата погашения серии указана 12 октября 2033 г. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Ввод заявок начнется с 12:00 мск и продлится до 12:30 мск. В 14:00 запланирован ввод цены отсечения для выпуска. Заявки на аукцион могут подаваться через Мосбиржу и СПВБ. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Часть выпуска 26252 Минфин разместил 16 сентября. Объем спроса на него составил 131,77 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 116,74 млрд руб. В федеральный бюджет было направлено 107,09 млрд руб. выручки. Средневзвешенная доходность составила 16,3% годовых, а средневзвешенная цена – 86,66% от номинала.
30 сентября должен был состояться аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26228, однако он был признан несостоявшимся. Причиной названо отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.