Минфин 7 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26252

Ввод заявок начнется с 12:00 мск и продлится до 12:30 мск. В 14:00 запланирован ввод цены отсечения для выпуска. Заявки на аукцион могут подаваться через Мосбиржу и СПВБ. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.