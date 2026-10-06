Прибыль Уолл-стрит может превысить $90 млрд
Уолл-стрит ожидает по итогам года рекордную прибыль, которая превысит $90 млрд. Размер бонусов также достигнет исторического максимума, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отчета контролера штата Нью-Йорк Томаса ДиНаполи.
Крупнейшие компании Уолл-стрит уже сообщили о рекордных доходах в ключевых направлениях бизнеса в этом году, чему поспособствовала волатильность рынков. Например, Goldman Sachs третий год подряд устанавливает новые максимумы по объему торгов акциями за квартал среди всех банков.
Первое полугодие стало самым успешным периодом за всю историю наблюдений. Причиной стал рост доходов от андеррайтинга (68%) и от надзора за счетами и консультационной деятельности (16,4%). В 2025–2026 финансовом году индустрия ценных бумаг пополнила казну как минимум на $26,3 млрд (+29% к предыдущему году).
Однако риски, связанные с глобальными конфликтами, инфляцией и искусственным интеллектом, вызывают «растущую обеспокоенность» у отрасли и государства. Потенциальный спад в отрасли грозит государственным финансам и региональной экономике в целом.
6 октября доходности долгосрочных государственных облигаций США обновили максимумы с 2002 г. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 5,34%, 20-летних – 5,7%, 30-летних – тоже 5,7%.
16 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 3,75–4% годовых. Повышение ставки произошло впервые с июля 2023 г. Решение поможет снизить инфляцию до 2% и стабилизировать цены, отмечается в заявлении ФРС.