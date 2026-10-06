Прибыль Уолл-стрит может превысить $90 млрд

Первое полугодие стало самым успешным периодом за всю историю наблюдений. Причиной стал рост доходов от андеррайтинга (68%) и от надзора за счетами и консультационной деятельности (16,4%). В 2025–2026 финансовом году индустрия ценных бумаг пополнила казну как минимум на $26,3 млрд (+29% к предыдущему году).