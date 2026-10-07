Акции «СПБ биржи» выросли на 8%
Акции ПАО «СПБ биржа» на московских торгах в моменте выросли на 8,13%.
По состоянию на 10:11 мск ценные бумаги торгуются по 156,9 руб., а разница с ценой закрытия составляет +8,06%. На максимуме акции «СПБ биржи» стоили 157 руб.
7 октября «СПБ биржа» добавила на торги 20 неоактивов на ценные бумаги глобальных компаний, в числе которых Airbnb, Cloudflare, Shopify, Snowflake, Tempus AI и другие. Неоактивы позволят инвесторам получать прибыль от изменения стоимости базисных активов без необходимости покупать эти ценные бумаги.