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Главная / Инвестиции /

Акции «СПБ биржи» выросли на 8%

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акции ПАО «СПБ биржа» на московских торгах в моменте выросли на 8,13%.

По состоянию на 10:11 мск ценные бумаги торгуются по 156,9 руб., а разница с ценой закрытия составляет +8,06%. На максимуме акции «СПБ биржи» стоили 157 руб.

7 октября «СПБ биржа» добавила на торги 20 неоактивов на ценные бумаги глобальных компаний, в числе которых Airbnb, Cloudflare, Shopify, Snowflake, Tempus AI и другие. Неоактивы позволят инвесторам получать прибыль от изменения стоимости базисных активов без необходимости покупать эти ценные бумаги. 

18 сентября «СПБ биржа» запустила торги также 20-ю неоактивами, значительная часть которых была представлена компаниями цифровой экономики. В них вошли Adobe, Duolingo, GitLab, Intel, Reddit, Roblox, Spotify Technology и другие.

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