Глава «Делимобиля» объяснил, почему дефолта не будет
Дефолта «Делимобиля» (ПАО «Каршеринг Руссия») не будет, компании есть чем выплачивать купоны по облигациям и лизинговые платежи, заявил ее гендиректор, основатель и мажоритарный акционер Винченцо Трани в интервью Forbes.
По его словам, за первое полугодие у «Делимобиля» сильно увеличился чистый поток денежных средств от операционной деятельности – он вырос на 36,3% почти до 4 млрд руб. Купоны и погашение облигаций компания платит из доступной ликвидности: операционного денежного потока, банковского и лизингового финансирования, а при необходимости привлекает деньги под залог автомобилей или использует облигационный рынок.
Трани рассказал, что способность платить проценты показывает ICR (Interest Coverage Ratio, «коэффициент покрытия процентов»). Он считается от операционного денежного потока, а не от прибыли. По словам главы «Делимобиля», в последней отчетности этот показатель вырос до 1,30x против 0,95x годом ранее.
«В прессе было много сообщений с плохими прогнозами по облигациям с датой погашения в мае – на 6,8 млрд руб. Это было самое большое погашение бондов в истории "Делимобиля". Нам даже [кредитный] рейтинг снизили. И тогда мы смогли доказать, что это [обязательство], конечно, не приводит [к дефолту], потому что у компании большие активы на балансе», – рассказал Трани.
Он также отметил, что нужно смотреть не только на финансовые показатели. Когда основатель компании и мажоритарный акционер ставит себя на позицию гендиректора, значит, у него есть уверенность для решения всех вопросов, заявил Трани.
3 июня рейтинговое агентство НКР присвоило ПАО «Каршеринг Руссия» кредитный рейтинг BBB+.ru со «стабильным» прогнозом. Акционерные риски оцениваются как низкие, а корпоративное управление и управление операционными рисками рассматриваются НКР как лучше средних по рынку.