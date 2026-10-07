Глава «Делимобиля» объяснил, почему дефолта не будет

«В прессе было много сообщений с плохими прогнозами по облигациям с датой погашения в мае – на 6,8 млрд руб. Это было самое большое погашение бондов в истории "Делимобиля". Нам даже [кредитный] рейтинг снизили. И тогда мы смогли доказать, что это [обязательство], конечно, не приводит [к дефолту], потому что у компании большие активы на балансе», – рассказал Трани.