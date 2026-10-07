Цена акций «Газпром нефти» достигла максимума за год

Чистая прибыль группы «Газпром нефть» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 285,53 млрд руб., что на 69% больше год к году. Выручка подросла на 5,9% до 1,88 трлн руб., а операционная прибыль – на 92,9% до 394,98 млрд руб. Скорректированная EBITDA – 727,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,14х.