Цена акций «Газпром нефти» достигла максимума за год
Акции ПАО «Газпром нефть» в моменте достигли максимума с 28 марта 2025 г. и стали стоить 597 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 14:53 мск бумаги немного снизились в цене, однако рост в сравнении с закрытием предыдущего дня все же заметен. Акции «Газпром нефти» торгуются по 594,65 руб. – +2,19%.
Чистая прибыль группы «Газпром нефть» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 285,53 млрд руб., что на 69% больше год к году. Выручка подросла на 5,9% до 1,88 трлн руб., а операционная прибыль – на 92,9% до 394,98 млрд руб. Скорректированная EBITDA – 727,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,14х.
Объем добычи углеводородов «Газпром нефти» за первое полугодие 2026 г. составил 65,6 млн т нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки – 20,3 млн т.
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить за первое полугодие промежуточные дивиденды в размере 42,51 руб. на акцию.