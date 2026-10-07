Акции «Лукойла» обновили максимум за полгода
Акции «Лукойла» обновили максимум за последние полгода на торгах 7 октября. Днем акции подобрались к отметке 5670,5 руб. (+1,80%). Последний раз котировки достигали таких значений 30 марта 2026 г.
Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова называет несколько факторов роста бумаг: продление со стороны OFAC лицензии на продажу зарубежных активов до 22 октября и новости о возможном приобретении зарубежных активов «Лукойла» консорциумом международных инвесторов.
29 января «Лукойл» заключил соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже Lukoil International GmbH (100%-ная «дочка» «Лукойла», владеющая зарубежными активами группы). Но процесс продажи затянулся: он уже почти 10 месяцев находится на стадии согласования правительством США. 3 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что переговоры России и США о завершении конфликта на Украине расширились и теперь включают в себя «многомиллиардную нефтяную сделку»: она касается нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру.
Акции «Лукойла» непрерывно растут после выхода крайне сильного отчета за первое полугодие, говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Оценки брокера предполагают, что по итогам первого полугодия компания может выплатить не менее 520 руб. дивидендов на акцию на фоне сильного свободного денежного потока. Выручка компании за первое полугодие по МСФО выросла до 2,06 трлн руб. (+8%), чистая прибыль увеличилась до 440,1 млрд руб. (+52,5%). В 2026 г. «Лукойл» уже провел две дивидендные выплаты в размере 675 руб. на акцию (две выплаты).
«Определяющими факторами для акций «Лукойла» останутся прогресс в переговорах по продаже зарубежных активов, геополитика, конъюнктура на рынке нефти и нефтепродуктов и объем нефтепереработки. С конца августа акции прибавили уже более 35%. В такой ситуации оставшийся апсайд до нашей целевой цены 6050 руб. составляет около 7%», - отмечает Кауфман.