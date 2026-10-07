Акции «Лукойла» обновили максимум за полгода

Акции «Лукойла» непрерывно растут после выхода крайне сильного отчета за первое полугодие, говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Оценки брокера предполагают, что по итогам первого полугодия компания может выплатить не менее 520 руб. дивидендов на акцию на фоне сильного свободного денежного потока. Выручка компании за первое полугодие по МСФО выросла до 2,06 трлн руб. (+8%), чистая прибыль увеличилась до 440,1 млрд руб. (+52,5%). В 2026 г. «Лукойл» уже провел две дивидендные выплаты в размере 675 руб. на акцию (две выплаты).